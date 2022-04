Sort dansk dag: - Det var særdeles skuffende

Der er en grund til, at man kalder løbet for 'en forårsdag i helvede'.

For et helvede var lige, hvad der var på menuen, da Dylan van Baarle (INEOS) endte som den store vinder i det mytiske cykelløb Paris-Roubaix efter en vanvidsdag.

Sådan beskriver Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, dagens løb, hvor både INEOS og Wout van Aert imponerede stort, men hvor det også endte i en kæmpe dansk fuser.

Der var nemlig store forhåbninger - og forventninger - til både Mads Pedersen og Kasper Asgreen, men ingen af dem spillede en rolle på de faretruende franske brosten.

En tilskuer fik til gengæld en uheldig hovedrolle, da han forårsagede et voldsomt styrt og gjorde et af cykelsportens fem monumenter endnu mere vanvittigt, end det var i forvejen.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, udlægger teksten:

Tre gok fra Kyllingen

- Det var godt nok en sort dansk dag. Det må man bare sige. Og så kan man være uheldig og være fanget bag styrt og alt mulig andet, men det er der jo rigtig mange, der er undervejs i sådan et løb. De rigtig, rigtig dygtige sidder der stadig i finalen.

- Kasper Asgreen nåede tilbage, men så blev han ellers bare sat direkte fra fra hjul, da Wout van Aert satte fart på igen. Det var bare ikke godt nok, og i særdeleshed skuffende, fordi han kørte så godt et løb i sidste uge i Amstel Gold Race. Mads Pedersen var tættere på i Flandern Rundt, end han var i dag, og det er svært at vide, hvor længe han har stået derude, og hvad der lige er sket med cyklen. Men der er altså masse andre, der har defekt på sådan en dag, og rigtig, rigtig mange af dem når tilbage.

Foto: Tilskuerne var mødt op i hobetal søndag eftermiddag, og det endte med, at én kom for tæt på og forårsagede et styrt. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

- Der er også et ordentlig gok i nøden til Idioten i vejsiden, der stak armene for langt ud og forårsagede Yves Lampaerts styrt. Han lå ellers til at kunne kæmpe om en podieplads. Den tilskuer skulle forvises for cykelløb i en rum tid. Det er lige dumt hver gang, det sker, og samtidig ved vi også godt, at det ikke er sidste gang, vi får det at se. Det kræver bare enorm agtpågivenhed at være tilskuer sådan et sted.

- Og så er jeg nødt til at give et gok til ASO. På næstsidste brostensstykke var der sat gule kegler op. Det virker tosset, at de skal ligge i vejsiden hver 30. meter. Enten sætter man hegn op, eller også lader man være. Løbet er jo så godt som afgjort, og enten skal man beslutte, at de skal have lov til at køre på den cykelsti, der er der, eller også må man ofre de 500 meter afspærring. At lave den halve løsning klæder ikke ASO.

Kyllingen kritiserer en tilskuer. Foto: Claus Bonnerup

Løbets præstation

- Den går til Wout van Aert! Han var løbets stærkeste mand. Han fik bare en fuldstændig vanvittig arbejdsbyrde med så mange defekter. Det var utroligt, men lige så utroligt var det, at han blev ved med at komme igen. Han var afskrevet så mange gange i løbet og lavet så mange vanvittige opkørsler.

Wout van Aert endte som nummer to, men var ifølge Michael Rasmussen løbets stærkeste rytter. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

- Selv i Arenberg-skoven - et sted, hvor man nærmest ikke kan overhale - kørte han forbi 30 mand. Det var vildt at se. Og så gør han det endda, selvom han næsten lige har været ramt af corona. Han ender som nummer to, og man skal helt sikkert også regne med ham i næste uges Liège-Bastogne-Liège.

Dagens detalje

Det er uden tvivl INEOS, der står for den. De trækker bukserne af hele feltet med 190 kilometer til mål. Det kan godt være, de er er uheldige efterfølgende og mister nogle ryttere og bliver fanget bag nogle styrt, men deres træk gør jo, at det bliver et vanvittigt hårdt og hurtigt kørt løb, som sætter alle under pres.

Dylan van Baarle (i midten) kørte alene over stregen, inden Jumbo Vismas Wout van Aert (tv.) vandt spurten og sikrede sig andenpladsen. Stefan Küng (Groupama-FDJ) blev nummer tre. Foto: FRANCOIS LO PRESTI/Ritzau Scanpix

- Og helt fortjent er det så også en INEOS-mand, der ender med at løbe med sejren til sidst. Jeg havde udråbt dem som en af de fem favoritter på grund af deres stærke, stærke kollektiv, og det beviste de, at de havde. De var med til at gøre det til et vanvittigt løb.

Dagens dansker

- På en sort danskerdag må det være Mathias Norsgaard, der løber med den. Han var aktiv i begyndelsen af løbet og forsøgte at komme med i udbrud. Det lykkedes ikke helt for ham, men han har jo stadigvæk haft energi til at at komme igennem. Han sad jo faktisk ret pænt placeret, da de kørte ud af Arenberg-skoven, og han ender også som bedste dansker med en placering som nummer 29.