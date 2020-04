Spår rekord efter Tour-rykning

Det er vigtigt for hele cykelsporten, at arrangørerne af Tour de France gør alt for, at det franske cykelløb bliver kørt i 2020.

Det mener Christopher Juul-Jensen (Michelton-Scott), efter at arrangøren, ASO, onsdag har udskudt Tour-starten fra 27. juni til 29. august som følge af coronakrisen.

- Så længe der bliver kørt cykelløb i år, så står verden til at blive reddet. Touren kan gå hen og blive en folkefest.

- Måske bliver det den Tour med flest tv-seere nogensinde, fordi folk ikke har kunnet se sport i lang tid, siger Christopher Juul-Jensen.

Han henviser til, at andre af årets helt store sportsarrangementer allerede er udskudt til 2021 på grund af coronapandemien. Derudover ligger alt andet sport i disse uger helt stille.

- OL er udskudt, og det samme er EM i fodbold, så der er ikke nogen sportsbegivenhed, der er lige så stor som Touren i år.

- Med undtagelse af OL-år er Touren den største sportsbegivenhed hvert år, og jeg tror, at seertallet kan blive vanvittigt denne gang. Forhåbentlig kan det være med til at redde og styrke cykelsporten, siger han.

I 2019 kørte Christopher Juul-Jensen det franske etapeløb, og han håber, at det kan gentage sig i år.

- Alle rytterne vil gerne køre med, det er klart. Det hele blive meget usikkert, for hvordan skal holdene udtage ryttere, hvis der ikke er blevet kørt løb inden Touren.

- Det bliver spændende, mærkeligt og anderledes, men så længe Touren bliver afholdt, er det godt. Det er vigtigt for sporten, og så må vi tage den derfra, siger han.

FAKTA: Coronakrisen giver cykelrytterne travlt efterår Verdens bedste cykelryttere får et uhyre travlt efterår. Onsdag offentliggjorde Den Internationale Cykelunion (UCI) planen for den reviderede 2020-cykelkalender som følge af coronakrisen. Alle de tre store etapeløb - de såkaldte grand tours - skal gennemføres i år, det samme skal VM, de nationale mesterskaber og en stribe af de største endagsløb, som dog stadig ikke er placeret i kalenderen. De vigtigste punkter i UCI's plan og kalender: * Tour de France køres fra 29. august til 20. september. * VM i Schweiz køres - som hidtil planlagt - fra 20. til 27. september. * Giro d'Italia begynder på en ukendt dato efter VM, og herefter køres Vuelta a Espana. * De nationale mesterskaber i landene - som DM i Danmark - gennemføres i weekenden 22. og 23. august. * EM på landevej køres som planlagt fra 9. til 13. september, dermed kan Tour de France-rytterne ikke deltage. * De mest prestigefyldte endagsløb som Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt skal alle køres, men datoerne er endnu ikke fastlagt. * Så mange løb som muligt i især World Tourens kalender skal gennemføres senere på sæsonen. * UCI vil 15. maj komme med en revideret udgave af kvindernes cykelkalender. * UCI forlænger suspenderingen af alle løb i den internationale kalender på grund af coronakrisen med en måned, så den gælder frem til 1. juli. Løbene på øverste hylde - World Touren - er suspenderet frem til 1. august. Kilde: UCI Vis mere Luk

