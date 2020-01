Spændende nyt på vej: Riis indkalder til pressemøde

Bjarne Riis har længe drømt om igen at have et cykelhold på øverste niveau, og nu kan det være på vej til at gå i opfyldelse.

I hvert fald har hans cykelhold indkaldt til pressemøde klokken 15.00 onsdag.

- Virtu Cycling inviterer til pressemøde for at fortælle spændende nyt om fremtiden.

- Til stede vil være blandt andre medejer af Virtu Cycling, Bjarne Riis, og Group CEO, Anders Gram, lyder det, mens det ikke varsles specifikt, hvad pressemødet handler om.

Medejer Lars Seier har tidligere varslet nyt på vej. Det skete i hans nytårstale på Facebook.

- Jeg medgiver, at det har taget længere tid, end Bjarne Riis og jeg regnede med da vi startede projektet i 2016, men det er fortsat vores mål at være med på højeste niveau, når turen starter i København i 2021. Jeg tror, der er en chance for gode nyheder i løbet af januar, men hvis ikke, bliver det svært at nå..., lød det for en uge siden.

I sommeren 2019 meddelte Virtu Cycling, at de lukkede kvindeholdet ned, men nu kan det vise sig, at det kun er for at satse endnu hårdere på mændene.

Bjarne Riis var fra 2001 til 2015 frontfigur for sit eget cykelhold, der gik under navne som CSC, Saxobank og til sidst Tinkoff. Her blev samarbejdet med den russiske rigmand Oleg Tinkov til sidst for besværligt, og Riis har siden været ude af den absolutte cykeltop.

