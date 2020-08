Spændt Riis: - Tour-pause har været for lang

Bjarne Riis er spændt på at være tilbage i Tour de France for første gang siden 2014

I marts 2015 stoppede Bjarne Riis som sportsdirektør hos Tinkoff-Saxo, så når han fra og med næste weekend er med i Tour de France som holdejer for Team NTT, så er det første gang siden 2014, at han er en del af det franske cykelløb.

- Jeg er spændt på at være tilbage i Tour'en igen. Det er et pænt stykke tid siden sidst - også for lang tid siden, vil jeg sige, men jeg er spændt på at se, om vi kan levere nogle gode resultater, siger Riis ifølge PEZ Cycling News.

Riis har navne som danske Michael Valgren, norske Edvald Boasson Hagen og tjekkiske Roman Kreuziger på sit hold i Tour de France.

- Det er meget spændende at vælge holdet, men også et hårdt job. Det er hårdt at vælge og specielt for dem, der ikke er med. Men det er en del af jobbet, siger Riis.

- Det er klart, når man ser på vores hold, at vi går efter etaper. Det bliver vores hovedfokus, og så kan Pozzovivo være vores eneste bud i klassementet. Han blev nummer 16 sidste år, men mange ting kan ske før løbet, siger Riis.

Bjarne Riis i NTT-tøjet .Foto: Ernst van Norde

Han påpeger dog, at man ikke har det store fokus på klassementet til at starte med, da holdet kan køre med om sejren både i sprintafgørelser, mellemetaper og bjergetaper.

Riis mener, at alt er åbent i løbet.

- Der er stor kamp mellem Jumbo-Visma og Ineos, men det bliver interessant. Mange gik dybt i Dauphiné, og det vil de betale for i de kommende dage, men det det deres valg.

- Et hold som vores skal spare lidt til den sidste uge i Tour'en, for den bliver meget hård - mange vil lide og forhåbentlig kan vi spare os lidt her til, siger Riis.

Team NTT er et sydafrikansk hold og gik før denne sæson under navnet Team Dimension Data. Det var i januar, Bjarne Riis købte sig ind på holdet som medejer.

