Spanier overrumpler topsprinterne i hård vind

Irske Sam Bennett var manden, som det belgiske klassikerhold Deceuninck-Quick-Step på forhånd havde udpeget som vinder af den vindblæste 3. etape af Paris-Nice tirsdag, men på de sidste meter blev han slynget i asfalten og måtte på lang afstand se Iván García Cortina (Bahrain-McLaren) spurte sig til sejren.

Den 24-årige spanier tog dermed karrierens hidtil største sejr som understregning af den imponerende form, han har vist i løbet indtil nu. Tyske Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) forsvarede sin gule førertrøje.

Finalen på den 212,5 kilometer lange etape blev dramatisk med styrt og skub i vinden, som var den største udfordring på den rent terrænmæssigt ganske overkommelige etape.

Syv kilometer fra mål skete et styrt i det højt opskruede tempo. En rytter fra Israel Startup Nation syntes at komme ‘op at ride’ på Michael Mørkøvs hjul og røg derpå i asfalten.

Blandt dem, han rev med ned, var den franske sprinter Bryan Coquard (BB Hotels), som netop var nået op til feltet efter en defekt.

Forude satte Deceuninck-Quick-Step tempo. Snart afløst i front af Sunweb i den hårde vind, men atter på de sidste kilometer presset tilbage af det belgiske superkollektiv med Michael Mørkøv og Kasper Asgreen i fremtrædende roller.

Målsætningen om at køre hurtige Sam Bennett frem til sejr syntes dog allerede at være slået fejl, da Bennett røg ned i et styrt på den sidste kilometer.

Bennett blev presset ind i barrieren af Hugo Hofstetter (Israel Startup Nation) og måtte forpint krydse målstregen i adstadigt tempo ledsaget af sine udmarvede hjælperyttere, der altså havde slidt forgæves hele dagen.

I stedet blev spanieren Iván García Cortina (Bahrain-McLaren) den overraskende vinder foran tydeligvis formstærke Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Den trefoldige verdensmester havde givetvis med særlig tilfredsstillelse vundet tirsdag, idet han netop den dag for ti år siden vandt sin første professionelle sejr, som ligeledes var 3. etape i Paris-Nice.

