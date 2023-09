Spansk cykel-legende indstiller karrieren

Spanieren Luis Leon Sanchez er i gang med sin sidste sæson som professionel cykelrytter.

I en video på Instagram siger den 39-årige veteran fra Astana-holdet, at cykelpensionen venter, når årets sidste løb er kørt.

- Det her er mit sidste år som professionel cykelrytter. Det er ikke let at stoppe i denne smukke sport, som jeg tog hul på som femårig, siger han i videoen.

- Men alting har en ende, og jeg synes, at min tid er kommet. Cykling har givet mig en masse - mere, end jeg nogensinde havde forestillet mig.

- Jeg har lært fantastiske steder at kende og rejst rundt i hele verden. Jeg har mødt vidunderlige mennesker gennem årene, og jeg vil altid være taknemmelig for de hold, jeg har været på, siger han.

Luis Leon Sanchez' karriere startede for 20 år siden. Han begyndte som stagiaire helt tilbage i 2003 på det daværende Once-hold.

Tilværelsen fortsatte i en årrække på holdet, der skiftede navn til både Liberty Seguros og Caisse d'Epargne, mens han var på kontrakt.

Senere bragte karrieren ham også forbi en række andre hold, før han i 2023 kom til Astana for anden gang i karrieren.

Sanchez var i mange år kendt som en af verdens bedste udbrudsryttere, og han skaffede blandt andet fire etapesejre i Tour de France. Det blev også til triumfer i store løb som Clasica San Sebastian og Paris-Nice.

Hans evner rakte desuden til at køre gode enkeltstarter. Fire gange klarede han sig bedst af alle i disciplinen ved de nationale mesterskaber.

Cykelstjernen måtte i 2014 tage et skridt ned til holdet Caja Rural, efter at det hollandske Belkin-hold havde købt ham ud af kontrakten. Ifølge flere medier var årsagen, at Sanchez var nævnt i dopingrelateret efterforskning.

I øjeblikket deltager han i hjemlandets Vuelta a España, som slutter på søndag.