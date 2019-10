Spansk rytter doping-suspenderet

Mandag annoncerede den internationale cykelunion (UCI), at cykelrytter Raúl Alarcón er midlertidigt suspenderet for et potentielt brud på dopingloven.

Den 33-årige spanier er ifølge UCI's liste over midlertidigt suspenderede ryttere mistænkt for, at have benyttet sig af 'forbudte metoder og/eller forbudte midler'.

Raúl Alarcón kørte sit sidste løb i denne sæson tilbage i juni, hvor han udgik på 4. etape i Tour de Luxembourg, hvor han deltog med sit portugisiske hold, W52 FC Porto.

Det har han kørt for siden 2015, og han har såmænd kontrakt med mandskabet næste år med - forudsat, at han ikke bliver permanent suspenderet.

Allerede inden det løb havde portugisiske medier rapporteret, at Alarcón, der i 2017 og 2018 vandt Volta a Portugal, havde uregelmæssigheder i sit biologiske pas, og at han allerede var genstand for en undersøgelse.

Men det benægtede han pure.

- Det hele er en løgn, der er intet sket. Jeg har kontaktet det spanske antidopingagentur, der sagde, at det ikke er nogen undersøgelse.

- Jeg forventer, at agenturet sender mig en skriftlige bekræftelse, så jeg kan forelægge den til min advokat på mandag. Der skal ikke rejses uberettigede mistanker, sagde han dengang til sportsavisen O Jogo.

Raúl Alarcón indledte tilbage i 2007 sin professionelle karriere på det stærkt doping-relaterede hold Saunier-Duval. Her var han holdkammerater med kendte dopingdømte ryttere som Riccardo Riccò, Juan José Cobo, Iban Mayo, Leonardo Piepoli og David Millar.

Efter to år der trådte han et par niveauer ned og fortsatte sin karriere på diverse kontinentalhold - senest altså W52 FC Porto.

Han er noteret for 12 professionelle sejre med de to gevinster i Volta a Portugal og den samlede sejr i Vuelta Asturias i 2017 (foran Nairo Quintana) som de største.

