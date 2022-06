Spiseforstyrrelse får dansk cykelstjerne til at stoppe

Alt tegnede lyst for Pernille Mathiesen, da hun som blot 19-årig vandt både EM i enkeltstart og linjeløb, da det i 2017 blev kørt i Herning.

Det skaffede hende en kontrakt hos Team Sunweb, og senere gik turen til Jumbo-Visma og senest Cofidis. Men nu er det slut.

For selvom hun blot er 24 år, så har hun af helt andre end sportslige årsager besluttet sig for at vende ryggen til cykelsporten.

Det forklarer hun i et opslag på Instagram:

'Jeg har besluttet mig for at indstille min karriere som professionel cykelrytter, efter at jeg igennem længere tid ikke har fundet glæde og motivation ved at køre cykel på professionelt niveau.'

'Jeg havde håbet på, at det kun skulle vare en kort periode, og at glæden og motivationen ville komme tilbage, men det er ikke tilfældet. Jeg har også kæmpet med mit mentale helbred og en spiseforstyrrelse på grund af den massive fokus, der er på kroppen i denne sport,' skriver Pernille Mathiesen.

Som U19-rytter beviste Pernille Mathiesen sit talent, da hun kørte sig til VM-sølv på enkeltstart. Foto: CyklingDanmark/Ritzau Scanpix

Til denne sæson skrev hun en toårig kontrakt med Cofidis, men den har de i fællesskab nu revet i stykker, men det har ikke været en let beslutning at træffe, understreger den nu tidligere rytter.

'Cykling har altid været en stor del af mit liv og identitet. Jeg begyndte at køre løb, da jeg var otte år gammel og har altså været i gang i 16 år. Jeg har været professionel i seks år på mine drømmehold ... Virtu, Sunweb, Jumbo-Visma og Cofidis, og jeg er taknemmelig for al den erfaring, jeg har fået og de mennesker, jeg har mødt.'

Hun er ikke den eneste unge danske rytter, der har kastet håndklædet i ringen på grund af en spiseforstyrrelse.

Også Rasmus Byriel Iversen blev nødt til at sige stop. I 2020 havde han netop afsluttet sin anden sæson på det belgiske storhold Lotto Soudal, da han indså, at det professionelle liv ikke passede til ham og hans spiseforstyrrelse: Overspisning.

Han slap dog ikke cyklingen helt. I dag cykler han som amatør i den danske a-række for Herning CK.