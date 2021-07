Spøjs taktik: Her er forklaringen

Det var aldrig planen, at Jumbo-visma skulle have tre mand med i udbruddet på 15. etape

ANDORRA LA VELLA (Ekstra Bladet): Det er aldrig en fordel for en holdkaptajn at have få hjælpere omkring sig. Som Jonas Vingegaard på Jumbo-Visma.

Han er nede på kun at have fire holdkammerater tilbage i løbet, Mike Teunissen, Wout Van Aert, Steven Kruijswijk og Sepp Kuss, og tre af dem kørte med i udbruddet på 15. etape.

Med Pyrenæernes barske tinder forude var der ellers god brug for at have flere beskyttere end Mike Theunissen, der ganske vist er en hurtig herre. Men mest, når vejen ikke stiger.

Taktikken fremkaldte lidt hovedrysten - men der er en forklaring. Den kommer Wout Van Aert med.

- Faktisk ville vi hellere have haft en eller to med. Og så Mike og mig - eller en anden med Mike - sammen med Jonas.

- Men 'Stevie' var i udbruddet med seks-syv andre, og vi forsøgte bare at beskytte ham ved at køre med ryttere, der forsøgte at køre væk fra feltet.

- Og så hørte vi, at vi havde fået et hul, og at det blev et meget stort udbrud med og Sepp også.

- Det var ikke lige planen, men vi kommunikerede hurtigt og lagde en plan for, hvem der skulle vente først. Vi så, at 'Stevie' led mest, så han ventede først for at hjælpe Jonas i dalen, og jeg gjorde det på den sidste stigning, forklarede den belgiske stjerne.

Selv manede Jonas Vingegaard al frygt i jorden, da han havde krydset stregen sammen med de øvrige favoritter og havde lykønsket alle på holdet med Sepp Kuss' etapesejr.

- Jeg følte mig ikke isoleret. Hvis jeg fik problemer, så havde jeg to holdkammerater ude foran, der ville vente. Så jeg følte aldrig, at jeg var i en dårlig position, sagde han.

