Sponsor-farce

Den spanske velgørenhedsorganisation Manuela Fundación fik en særdeles kort optræden som navnesponsor på cykelsportens højeste niveau.

Fredag blev en aftale med det australske Mitchelton-Scott annonceret, og torsdag trak holdet sig ud af den.

Det meddeler Gerry Ryan, som ejer firmaet bag cykelholdet, GreenEdge Cycling, i en pressemeddelelse.

Der har hersket nogen forvirring om, hvad aftalen egentlig indebar, men det stod dog klart, at holdet ville skifte navn til Manuela Fundación og ny trikot og nye teamfarver blev vist frem.

Da repræsentanter for Manuela Fundación erklærede, at organisationen skulle overtage ejerskabet af holdet, måtte Gerry Ryan korrigere sin nye samarbejdspartner i pressen, hvilket kastede et komisk skær over situationen.

Farcen bliver nu fuldendt, idet Ryan trækker sig helt fra samarbejdet og vil arbejde på at finde en ‘passende sponsor’ til holdet næste år. Både hans herrehold og damehold kører sæsonen færdig som Mitchelton-Scott.

- Vi følte indledningsvis en stærk tilknytning til hr. Francisco Huertas (grundlæggeren af Manuela Fundación, red.), organisationen og den ædle mål, siger Gerry Ryan i pressemeddelelsen.

- Som forhandlingerne har udviklet sig efter den første meddelelse fredag, har vi imidlertid konkluderet, at forholdet ikke vil blive videreført. Vi ønsker hr. Francisco Huertas og Manuela Fundación alt det bedste i fremtiden, siger Ryan.

Den australske rigmand forpligter sig i samme ombæring til at drive holdet videre i 2021.

