Sportens kontroversielle rigmand er død

ROUBAIX (Ekstra Bladet): På dagen hvor det 118. Paris Roubaix løb af stablen efter at være blevet udskudt, blev Frankrig - i høj grad de sportsligt interesserede - ramt af en trist nyhed.

For den kontroversielle finansmand Barnard Tapie tabte søndag kampen mod kræften og sov ind i en alder af 78 år. Det bekræfter familien til franske medier.

Tapie var i 1980'erne en af cykelsportens helt store skikkelser, da han med navnet fra sine helsekostbutikker, La Vie Claire, skabte et af tidens helt store cykelhold med profiler som Bernard Hinault og Greg LeMond, men også med danske Kim Andersen og Kim Eriksen.

Hinault og LeMond vandt Tour de France i henholdsvis 1985 og 1986, men røg i totterne på hinanden i processen.

Hinault indstillede karrieren, mens LeMond i 1987 blev alvorligt såret i en vådskudsulykke under en jagt, og selvom holdet fortsatte nogle år derefter, var den bedste tid allerede bag det.

Tapie havde dog ikke kun jern i cykel-ilden. I 1986 blev han præsident i fodboldklubben Olympique Marseille, som han pumpede mange i og trak adskillige store stjerner til.

Det resulterede i fire franske mesterskaber på stribe fra 1989-1992, mens klubben også vandt den netop stiftede Champions League i 1993 med en finalesejr på 1-0 over Milan.

Bernard Tapie med det synlige bevis på, at hans fodboldhold, Marseille, var helt på toppen: Pokalen 'med de store ører', der er trofæet i Champions League. Foto: Eric Cabanis/AFP/Ritzau Scanpix

Faktisk vandt Marseille i 1993 det franske mesterskab for femte gang i træk, men titlen blev senere taget fra klubben. Det skyldtes, at Tapie blev involveret i en matchfixing-skandale, der kostede klubben en tvangsnedrykning til 2. division.

Tapie, der var en populær figur i Frankrig, hvor han ofte optrådte livligt i medierne, skabte sin formue ved at købe skrantende virksomheder for en slik for derefter at gøre dem til blomstrende forretninger og sælge dem.

I 1990 købte hans Adidas, som han solgte videre få år efter. Han hævdede dog, at han var blevet snydt af køberen og kørte derefter en årelang retssag mod banken Crédit Lyonnais.

I 2018 blev Tapie diagnosticeret med kræft i spiserøret og i maven.