Sportsdirektør: Der kommer mere fra Mads

Katusha-sportsdirektør Dirk Demol har været en klippefast støtte for Mads Würtz Schmidt i en svær sæson, og han tvivler ikke på, at danskeren har mere at byde på

COLMAR (Ekstra Bladet): Det lykkes næsten aldrig, men alligevel er der hver dag ryttere, der skyder af sted tidligt på etapen i det såkaldte morgenudbrud i håb om at overrumple feltet og nå først til stregen.

Onsdag var den 25-årige Katusha-rytter Mads Würtz Schmidt atter at finde derude foran, og selv om det gik, som det oftest gør, var han yderst tilfreds med sit livs femte Tour-etape.

- Jeg led lidt derude, og jeg var den første, der blev sat på stigningen, men jeg havde en fed dag derude alligevel, sagde Würtz Schmidt med tanke på dagens næstsidste stigning, Côte des Trois-Épis, hvor det var slut for danskeren.

- Hvis man ikke prøver, så vinder man ikke, så det skulle bare have et skud. Det var selvfølgelig svært at bevare troen på, at det kunne lykkes at nå helt til mål, når vores forspring hele tiden blev holdt på et minimum.

- Men det var en god dag i front alligevel. Det er fedt at køre derude. Der er så mange, der råber mit navn. Jeg nyder at være her, sagde Mads Würtz Schmidt.

Det bliver heller ikke sidste gang, at man får ham at se i en fremtrædende rolle, forsikrer sportsdirektør Dirk Demol, som i en svær sæson har været en fast støtte for den uheldsramte rytter.

Würtz Schmidt har døjet med skader og sygdom og har derfor været bagud med træningen, men det hele har rettet sig og sikret ham en fin debut i verdens største cykelløb.

- Hvis han mødte op i sin nuværende form til forårsklassikerne, så ville vi virkelig få noget at kigge på. Der kommer mere fra ham. Vi har ikke set Mads på sit bedste niveau endnu, sagde Dirk Demol.

- Han har haft en svær sæson, men jeg har aldrig tvivlet på ham. Jeg har hele tiden været overbevist om, at han har potentialet – at han har sin plads her på World Touren.

- Jeg står 100 procent bag ham, og det har jeg gjort hele vejen. Han skal have en at støtte sig til. Han skal have en, der kan rådgive ham, så han altid kommer velforberedt til løbene.

- Alle de løse ender skal bindes sammen, og når det lykkes, så er han en formidabel cykelrytter, sagde Dirk Demol.

