Sportsdirektør: Det er rystende

Danske cykelfolk er forbløffede over at konstatere, at DCU-formand Henrik Jess Jensen har givet et udenlandsk hold rabat på teamlicensen

En af de mest succesrige sportsdirektører i dansk cykling er Christian Andersen, der som den eneste har drevet to kontinentalryttere til sejr i etapeløbet Danmark Rundt. Først med Jakob Fuglsang i 2008 og senest sidste år med Coloquick-rytteren Niklas Larsen.

Andersen er målløs over at høre, at et udenlandsk hold har fået en økonomisk håndsrækning af DCU-formand Henrik Jess Jensen i form af rabat på teamlicens, mens de danske hold trods snærende stramme budgetter har betalt fuld pris.

- Jeg er overrasket over, at prisen overhovedet er til forhandling. Det har ingen af os vidst. Der bør selvfølgelig herske lige vilkår for alle, så hvis ét hold kan forhandle, skal alle have adgang til det, siger Christian Andersen, som i denne sæson arbejder med danske talenter på det norske Uno X-hold.

- De danske kontinentalhold har hjertet med i det her. De kæmper for dansk cykling år efter år, og nu skal de så opleve, at formanden giver et udenlandsk hold rabat, mens de selv må betale fuld pris. Det er rystende, siger Christian Andersen.

I Bjarne Riis’ Virtu Cycling Group arbejdede Christian Poulsen i flere år i ledende stillinger, og han bekræfter, at både herrekontinentalholdet og kvindeholdet - som nu begge er lukket - hvert år betalte den sum for en licens, som DCU-reglerne foreskriver.

Det samme gjorde Riwal Readynez i de år, da holdet var kontinentalhold. Det bekræfter direktør Steffen Kromann.

Kontinentalholdet BHS - PL Beton Bornholm betaler også afgiften på 40.000 kroner til DCU hvert år.

- Der kommer en regning fra DCU, og den betaler vi så. Vi kan ikke gøre andet, siger manager Christian Andreasen.

Henrik Jess Jensen har ikke besvaret opkald fra Ekstra Bladet, men han understreger i en mail, at aftalen med Bigla Pro Cycling betød, at DCU fik nogle penge i kassen, som DCU ellers ikke havde fået. Den forklaring forkaster Christian Andersen.

- Ja, der kom penge i kassen, men der kunne jo være kommet endnu flere penge i kassen, hvis man ikke havde givet Bigla rabat. Holdet var jo tvunget til at købe licens i Danmark, siger Christian Andersen, som anerkender, at der ikke er tale om svimlende beløb.

- Men der er på et lille cykelhold ikke mange penge at gøre med, så man skal vende og dreje hver en krone for at få det hele til at hænge sammen, siger Christian Andersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tvunget til Danmark

Thomas Campana (th) i 2009 ved præsentationen af Cervélo Test Team, som han var 'general manager' for. Til stede var også Tour-vinder Carlos Sastre og teamejer Gerard Vroomen. Foto: Tim de Waele / Getty Images.

Det schweiziske kvindehold Bigla Pro Cycling fik i 2018 (under navnet Cervélo-Bigla) og 2019 forhandlet sig frem til en lavere pris for dansk licens.

Holdet var tvunget til at søge licens i Danmark, idet internationale regler foreskriver, at et damehold skal søge licens i det land, hvor den største gruppe af ryttere har hjemme.

Tre danske ryttere havde kontrakt med Bigla i 2018, nemlig Cecilie Uttrup Ludwig, Emma Norsgaard og Marie Vilmann. Året efter var Marie Vilmann skiftet ud med Julie Leth, og Campana havde ikke andet valg end atter at søge dansk licens.

Henrik Jess Jensen skriver i en mail, at bestyrelsen besluttede at give Bigla Pro Cycling rabat for at forhindre, at holdet i stedet tegnede licens i Tyskland. Intet DCU-mødereferat dokumenterer denne fremlægning.

I 2018 havde Bigla Pro Cycling én tysk rytter, mens holdet ikke havde tyske ryttere i 2019. Derfor kunne holdet ikke registrere sig i Tyskland i de to sæsoner. Kun, hvis Campana havde ændret sammensætningen af holdet, kunne han have registreret holdet i et andet land end Danmark.

Holdet hedder i dag Bigla-Katusha og er registreret i Schweiz. Én dansk rytter, nemlig Emma Norsgaard, kører på holdet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

‘Ikke mit valg’

Daværende elite- og administrationschef Jens-Erik Majlund ønskede at følge DCU-reglerne til punkt og prikke, men han måtte modstræbende acceptere, at Bigla Pro Cycling fik en økonomisk håndsrækning af DCU. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup / Ritzau Scanpix.

Bigla Pro Cycling havde i 2018 intet alternativ til en dansk licens, og DCU-administrationschef Jens-Erik Majlund kunne derfor stå fast på, at holdets ejer, Thomas Campana, skulle betale de 40.000 kroner for licensen, som DCU-reglerne foreskriver.

Kilder oplyser, at Henrik Jess Jensen da affejede Majlund og selv indledte en forhandling med Campana. Majlund var forbitret og frustreret over denne ydmygelse, lyder det.

- Jeg forlangte, at de skulle betale fuld pris, men det endte i en forhandling, og der blev så enighed om, at de skulle betale en anden pris, siger Majlund til Ekstra Bladet.

- Det var ikke mit valg at sige, at prisen skulle være lavere, siger Majlund og hævder ikke at kunne huske, hvem der så traf beslutningen om at yde rabat til det schweiziske hold.

Det kan Thomas Campana imidlertid.

- Vi havde en snak med Henrik, og han var meget samarbejdsvillig og bød os meget velkomne, siger Thomas Campana, som blankt afviser, at han skulle levere en modydelse til Henrik Jess Jensen eller hans datter for den rabat, han opnåede.

Henrik Jess Jensen afviser, at har underkendt Jens-Erik Majlund og skriver i en mail, at der var ‘løbende dialog’ mellem kvindelandstræner Catherine Marsal, Majlund og ham selv om Bigla.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sparede 50 procent

Henrik Jess Jensen anfører, at rabatten til Bigla Pro Cycling blev vedtaget af bestyrelsen i DCU. Det fremgår dog ikke af mødereferater. Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix

Thomas Campana mener at kunne huske, at han i sin forhandling med Henrik Jess Jensen opnåede en rabat i størrelsesordenen 2.000 euro for 2018. Året efter forhandlede han sig til en besparelse på omkring 1.000 euro, siger han.

I alt en besparelse på omkring 22.500 kroner. Campana har to gange lovet at fremsende fuld dokumentation for købet af licens og salget af cyklen, men det er ikke sket.

Henrik Jess Jensen oplyser i en mail, at Biglas besparelse i 2018 var på ‘cirka 50 procent’, altså omkring 20.000 kroner. Jensen giver intet bud på besparelsen i 2019.

- Det var en forhandlingsproces, der førte til, at Cerveló-Bigla indløste dansk licens i 2018 og 2019 – og dermed kom der penge i kassen, som ellers ikke ville være kommet, skriver Henrik Jess Jensen.

Den forklaring hænger ikke sammen med den kendsgerning, at Bigla var tvunget til at søge licens i Danmark. Beslutningen om at yde rabat reducerede således blot betalingen til DCU til det halve af, hvad den ellers ville have været.

Ekstra Bladet har flere gange telefonisk søgt at træffe Henrik Jess Jensen for at stille opfølgende spørgsmål til hans skriftlige svar, men han har ikke besvaret vores opkald.

