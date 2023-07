Sportsdirektør opmuntrer Asgreen: - Han gjorde det perfekt

Kasper Asgreen tog alle de rigtige beslutninger i finalen på Tour de Frances 19. etape og kan bare ærgre sig over, at det lige akkurat ikke rakte til endnu en etapesejr.

Sådan lyder vurderingen af Quick-Step-sportsdirektør Tom Steels, som kun har lovord til overs for den slidstærke dansker, som tabte spurten til Matej Mohoric på de yderste marginaler.

- Han gjorde det perfekt. Det var en afgørelse med målfoto, så det kan gå begge veje. Han kan være tilfreds.

- Han er i den form, han skal være i. Asgreen er sådan en hård fyr, og på etaper som denne giver han aldrig op, siger Tom Steels.

Tom Steels er svært tilfreds med sin danske rytter. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Gode ben giver moral

Ifølge Asgreen selv var benene ellers temmelig mærkede af torsdagens strabadser. Men det overrasker ikke Steels, at den 28-årige dansker alligevel var med helt fremme.

- Vi så allerede før Touren, at han var virkelig god. Han er måske ikke blevet bedre, men han er heller ikke dårligere, som mange bliver mod slutningen af en Tour de France. Hans gode ben giver ham moral.

- Jeg kan ikke være skuffet over det her. Han vandt i går (torsdag, red.), og det gør det selvfølgelig lettere at sige, at man ikke er skuffet.

- Men at tabe til så gode ryttere er en del af sporten. Man skal leve med sine nederlag, og han gjorde alting rigtigt, siger Tom Steels.