Sportsdirektør undskylder raserianfald

Sportsdirektør tyrede en drikkedunk i jorden i frustration over, at han ikke måtte aflevere den til sin rytter. Nu undskylder han for sin opførsel

Nogle gange må man bare lægge sig fladt ned og indrømme, at man tog fejl.

Og det er lige præcis det, sportsdirektør Luca Scinto fra Vini Zabú KTM har gjort.

Det sker, efter han under tredje etape af Giro d'Italia i stor frustrationen tyrede en drikkedunk ned på vejen, som derved eksploderede.

Frustrationen skyldes, at han kort inden havde fået et nej til at give sin tørstige rytter Giovanni Visconti en drikkedunk, da det var under de sidste ti kilometer af løbet, og grænsen for mad og drikker derfor var overskredet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Giovanni Visconti kom i mål som nummer to under 3. etape mandag, hvor stigningen op til vulkanen Etna udgjorde finalen. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Scintos opførsel har efterfølgende udløst en bøde på 500 schweizerfranc - svarende til omkring 3500 danske kroner - og sportsdirektøren undskylder nu for sin opførsel, der på ingen måde var i orden.

- Undskyld. Jeg ved, at jeg tog fejl, og jeg tager al ansvar, og jeg vil undskylde over for dommeren og offentligheden. Det var et svagt øjeblik, og jeg tog fejl, undskylder Scinto ifølge det italienske medie Tuttobiciweb.

Ifølge sportsdirektøren var der for mange biler på vejen, og det var derfor ikke muligt at nå sin rytter inden de sidste ti kilometer.

- Jeg kunne have nået Giovanni uden problemer og have respektere reglerne, men det var ikke muligt, fordi jeg sad fast bagerst. Jeg ville kun give vandet til Giovanni, der havde brug for det, forklarer han.

Selvom Giovanni Visconti måtte klare de sidste ti kilometer af etapen uden vand, så kom han alligevel i mål som nummer to.

