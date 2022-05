Sprinter-ikon med mørke udsigter før dansk tour-start

Mark Cavendish missede en historisk triumf på Champs-Élysées sidste år.

Og nu må han indstille sig på, at han ikke kommer til at sætte sig ubestridt på titlen som rytteren i Tour de France med flest etapesejre.

Mark Cavendish kommer nemlig ikke til Tour de France, antyder hans danske sportsdirektør Brian Holm.

- Det bliver svært. Han har lavet en aftale med Quickstep, og vi har Fabio Jakobsen. Det gør det sværere for ham. Fabio er fremtiden for Quickstep, siger Brian Holm til Flobikes.

- Selvfølgelig kunne han vinde en etape. Han kunne formentlig slå rekorden, men på et professionelt hold... ?

- Jeg tror, de kunne sprinte tre gange, og formentlig ville Fabio vinde to. Jeg tror de fleste ville vælge Fabio, siger Brian Holm, der samtidig bemærker at Mark Cavendish ødelagde muligheden for at tage rekorden sidste år på Champs-Élysées.

Wout van Aert vandt spurten i Paris, og det betød, at Mark Cavendish ikke overhalede Eddy Merckx. De to står begge noteret for 34 etapesejre.

Mark Cavendish har lige kørt Giro d'Italia, hvor han vandt tredje etape.

Englænderen får dermed ikke gensyn med Danmark, hvor han i 2011 som bekendt vandt VM på landevej.

Det er formelt set holddirektør Patrick Lefevere, der udtager de otte ryttere til Tour de France, der indledes i Danmark 1. juli.