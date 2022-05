Spurter sig til anden Giro-sejr i træk

Arnaud Demare kunne torsdag for anden dag i træk lade sig hylde som feltets hurtigste sprinter i Giro d'Italia.

I en massespurt i kystbyen Scalea vandt franskmanden fra FDJ-holdet 6. etape i det italienske grand tour-løb. Det er altså Demares anden sejr på to dage. Han vandt foran Caleb Ewan og Mark Cavendish efter en heroisk indsats, da det hele skulle afgøres.

Juan Pedro Lopez (Trek), der kørte sig i lyserødt tirsdag, får en dag mere i løbets førertrøje fredag.

De fleste ryttere havde på forhånd opgivet at prøve på at snyde sprinterholdene på torsdagens etape. Blot en enkelt mand endte i et udbrud.

Diego Rosa fra det lille, italienske Eolo-Kometa-hold kom afsted og sørgede for en masse eksponering til holdets sponsorer. For der var ikke skyggen af chance for, at Rosa ville få ret meget mere end det ud af det.

Den 33-årige italiener kom op på at have cirka fem minutters forspring, inden feltet begyndte at hive ham i land. Med små 30 kilometer tilbage sluttede Rosas lykkeridt.

Sprinterholdene havde altså god tid til at få sig placeret i fronten af feltet, og tempoet blev skruet i vejret, i takt med at målstregen nærmede sig.

Da det skulle afgøres, så Arnaud Demare egentlig ud til at være blevet klemt inde, men franskmanden fik kantet sig forbi sine rivaler og med nogle kraftige tråd lige nøjagtigt kastet cyklen forbi Caleb Ewans i en millimetertæt afgørelse.

Efter to etaper i træk med spurtafgørelse kommer Demare, Ewan og resten af feltets hurtigste folk næppe til at kæmpe om sejren fredag.

Her står den på fire kategoriserede stigninger - én kategori 1, to kategori 2 og en enkelt i kategori 3. Der skal køres 196 kilometer fra Diamante til Potenza i Syditalien.