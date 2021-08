Spurtsejr giver Mads P. tro på samlet triumf

Ingen af de øvrige sprintere kunne matche Mads Pedersens fart op mod Dybbøl Mølle på 2. etape af PostNord Danmark Rundt.

Den danske cykelrytter åbnede spurten langt udefra og holdt hele vejen til målstregen.

Sejren giver ham endnu mere tro på, at han kan vinde løbet samlet, når sidste etape på lørdag køres på Frederiksberg.

- Jeg synes selv, jeg var godt med efter i går (tirsdag, red.). Det var kun bonussekunder, jeg var efter. Men det ser da bedre ud nu, og det er super fedt at være med, siger han.

Pedersen ligger på en samlet tredjeplads efter onsdagens anstrengelser. Han er seks sekunder efter den førende rytter, hollænderen Dylan Groenewegen.

- I et kort etapeløb som det her skal man være med hver dag i finalerne. Det ser fornuftigt ud, siger han.

Sejren falder på et tørt sted for Pedersen, der blandt andet har bøvlet med styrt og coronakarantæne i sæsonen.

- Der har været lidt sejrstørke siden februar, så det er godt at være i gang igen, lyder det fra den tidligere verdensmester.

I spurten henviste han italienske Giacomo Nizzolo til andenpladsen, mens Groenewegen, blev treer.

Men Pedersen mener ikke, at man kan sammenligne onsdagens hårde afslutning op ad bakke med en klassisk sprinterdyst.

- Den her spurt passer mig bedre. Groenewegen sagde også, at det ikke var en spurt 100 procent for ham. Det er altid rart at slå sprintere, men i bund og grund er jeg ligeglad med, hvem jeg slår, så længe jeg vinder, siger han.

Forud for den intense finalebakke havde Quick-Steps Remco Evenepoel skruet hastigheden godt og grundigt i vejret i front af feltet. Det satte blandt andre hans egen holdkammerat Mark Cavendish langt tilbage.

- Remco satte et gevaldigt tempo. Faktisk var det meget godt for mig. Vi var ikke så mange fra Trek i finalen, så det var perfekt, at han kunne tage teten og køre så stærkt, så der ikke var nogen, der kom bagfra, siger Mads Pedersen.

Men Evenepoels stærke udtryk giver også danskeren lidt bekymringer.

- Han er lidt en kedelig type. Især på en etape som den til Vejle i morgen (onsdag, red.). Kalundborg-etapen (4. etape, red.) er også hårdere, end man lige tror. Så det skal nok blive spændende, siger han.

25-årige Mads Pedersen vandt PostNord Danmark Rundt i 2017.