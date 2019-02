Spydig Bjarne Riis: - Jeg er ikke den eneste der har en fortid

Bjarne Riis drømmer stadig om at deltage i Tour de France i Danmark som teamejer, selv om han ikke har fundet penge til at føre sit hold op på højeste niveau

Kronprinsen var der. Statsministeren, Tour-chefen, erhvervsministeren, ambassadøren.

Chefen for Nordens største cykelhold var der også, og alle landets medier var repræsenterede, da den store åbningsfest på Tour de France – Le Grand Départ – torsdag ved et storstilet pressemøde blev placeret i Danmark i 2021.

Det nok fortsat største navn i dansk cykling var der ikke, men ikke desto mindre kom han til at spille en rolle. Bjarne Riis vandt løbet i 1996, og det fødte drømmen om en dansk Tour-start. Siden røg Riis i unåde på grund af sin dopingfortid, og nu er det så spørgsmålet, om Riis stadig er velkommen i Tour de France.

- Jeg er ikke kommet for at skabe polemik, sagde Tour-direktør Christian Prudhomme lettere irriteret, da en journalist bragte Riis på bane.

- Det, jeg eventuelt kunne mene om Bjarne Riis, har ingen betydning for, at vi glæder os til Tour de France-starten i København og Danmark, sagde Prudhomme.

- Og hvorfor skulle det dog også have det? Han kan have en personlig holdning til mig, men jeg er dog ikke den eneste, der har en fortid, sagde Bjarne Riis lige så irriteret, da Ekstra Bladet efterfølgende fangede ham på mobilen på Team Waoos træningslejr i Lucca.

- Hør nu her: Hvis jeg laver et cykelhold, så får jeg på puklen. Hvis jeg ikke laver et cykelhold, så får jeg også på puklen. Møder jeg op til Tour de France, så får jeg på puklen. Og møder jeg ikke op til Tour de France, så får jeg også på puklen.

- På bundlinjen står, at hvis jeg har et cykelhold (der skal køre Tour de France, red.), så er det min opgave at få det til at fungere, og at gøre det på forsvarlig og rigtig vis.

- Har jeg lavet fejl? Ja! Har jeg indrømmet, at jeg har lavet fejl? Ja! Du kender udmærket min holdning til det her. Det gør de fleste, sagde Riis med reference til, at han som teamejer i 00’erne som den første indførte det biologiske pas på sit World Tour-hold i kampen mod doping.

Team Waoo er Riis’ kontinentalhold. Det skulle have været et World Tour-hold med ret til at køre Tour de France, men Riis’ kamp for at finde sponsorer er slået fejl. Drømmen om Touren lever dog, forsikrer Riis. Også den om Tour de France i Danmark.

Kravet er som minimum oprykning til sportens næstbedste række, prokontinentalniveau. Og selv det kræver flere penge, end det hidtil er lykkedes Riis og hans kompagnoner at finde.

- Hvor realistisk anser du det for at være, at I kan nå at være med i 2021?

- Hvad forventer du egentlig, at jeg siger? 20, 80, 50, 100 procent? Vi ved alle, hvad der skal til. Der skal findes sponsorer. Der er intet nyt under solen på det punkt, sagde Riis.

- Der sker så meget i cykelsporten lige nu, så om to år kan alting se meget anderledes ud. Måske kommer jeg bare og står med et lille flag på et hjørne et sted, sagde Riis med et grin.

- Jeg synes, det er utroligt flot, at Danmark har fået Tour-starten. Det er stort, og det er noget, Danmark kan være stolt af. Det er jeg selv.

- Hvilke tanker gør du dig selv om din fortid og Tour de France?

- Selvfølgelig gør jeg mig nogle tanker, men der er ikke noget, der kan ændres. Sket er sket. Jeg kan ikke undgå, at der er nogle, der har en holdning til mig, min fortid, min person, sagde Riis.

- Men jeg er bare ikke den eneste i cykelsporten, der har en fortid. Det skal man huske på.

- Vi har ambitioner om at være med i verdenseliten. Absolut. Men selv om vi gerne vil, og selv om vi mener, at det ikke er urealistisk, så er det ikke sikkert, det kommer til at ske.

- Det er vi helt bevidste om. Men vi vil have lov til at have ambitionerne. Har man ikke dem, så kommer det aldrig til at ske, sagde Riis.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen anlagde en forsonlig tone, da han forholdt sig til Riis på gårsdagens pressemøde.

- Jeg håber på alle måder, at Bjarne Riis vil glæde sig over det her. Jeg er helt sikker på, at han vil være der og nyde det, sagde Løkke Rasmussen.

- Jeg synes, at man skal anerkende alle, der har gjort en stor indsats i historien.

Bjarne Riis vandt Tour de France i 1996 og blev folkehelt i Danmark. Han blev siden teamejer og førte sit hold til toppen af verdensranglisten gennem flere år.

I 2006 blev hans stjernerytter Ivan Basso nægtet starttilladelse i Touren på grund af sin rolle i bloddopingskandalen Operación Puerto, og året efter indrømmede Riis, at han havde vundet Touren ved hjælp af doping.

I 2015 forlod Riis sit hold for altid, og det lukkede ved udgangen af 2016. Siden har Riis arbejdet på at gøre comeback som teamejer på højeste niveau.

Bjarne Riis under fejringen af Tour-sejren i 1996. Foto: Ole Kjær

Det ved vi om Tour de France Grand Départ i Danmark - Hele Tour de France feltet kommer til Danmark for at køre de tre første etaper i sommeren 2021. - Starten i Danmark har fået sloganet "The greatest cycling race in the world meets the best cycling city in the world". - 900.000 tilskuere forventes at overvære de tre etaper i Danmark. - Budgettet for den danske Grand Départ er sat til 88 millioner kroner. - Tour de France transmiteres i 190 lande og har rundt regnet 3,5 milliarder tv-seere under løbet verden over. - Dagen efter den tredje etape afholdes hviledag, og holdene flyver til Frankrig. Sådan kommer de tre etaper til at se ud:

