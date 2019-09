Står i kø for at hylde vidunderbarn: - Et enestående talent

Et kuld af supertalenter har gjort deres indtog i cykelsporten. Størst er det belgiske vidunderbarn Remco Evenepoel, som ventes atter at stråle ved VM

‘Remco, Remco, Remco’.

Den unge fyr smiler og bevæger sig hen til barrieren, der omgiver Place des Palais i Bruxelles. Tusinder af fans myldrer rundt om pladsen, hvor 22 busser og et væld af teambiler er stuvet sammen. Det er søndag 7. juli, og 2. etape af årets Tour de France - en holdtidskørsel - er i gang.

Ud for det belgiske storhold Deceuninck-Quick-Steps lejr har en menneskemængde samlet sig. Den pensionerede superhelt Tom Boonen er også på besøg, men det er unge Remco, som endnu er for grøn til at køre Tour de France, som fansene vil have fat i.

Remco bliver forsøgt omfavnet, da han når hen til den sitrende menneskemasse ved barrieren, men han nøjes med at tage mod rygklap. Nogle får autografer.

De fleste går efter at sikre sig en trofæ-selfie. Se mig! Se mig sammen med den næste belgiske superstjerne. Den nye Eddy Merckx.

Evenepoel, hedder han til efternavn. En høflig, velopdragen og selvsikker teenager. 19 år gammel og allerede på vej til at lægge verden for sine fødder. Cykelverdenen, i det mindste.

Sidste år blev han verdensmester for juniorer både på enkeltstart og på landevejen i en sæson, hvor det var lettest at tælle de løb, han ikke vandt.

I august i år blev han i sin første sæson som professionel den yngste vinder nogensinde af et World Tour-løb, da han vandt Clasica San Sebastian i en alder af 19 år og 191 dage. ‘Det største talent nogensinde,’ erklærede Quick-Step-sportsdirektør Brian Holm på TV 2.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det er imponerende, at han spænder så vidt. Han vandt det europæiske mesterskab i enkeltstart kort efter, at han sejrede på en bjergetape i et italiensk etapeløb, siger Rasmussen. Foto: Claus Bonnerup

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, er enig.

- Han er kørt ubesværet ind på World Touren og har leveret fra dag ét. I sit første løb som professionel, etapeløbet Vuelta a San Juan med deltagelse af nogle af feltets store navne, blev han nummer ni.

- Det skete blot en uge efter hans 19-års fødselsdag, og det vidner om et helt enormt potentiale, siger Rasmussen.

Quick-Step lod der gå tid, før Evenepoel blev kastet ud i opgaver på højeste plan, og han fik dermed en positiv, glidende indgang til sin professionelle tilværelse.

Da han så i Clasica San Sebastian foldede sig helt ud, forstod alle, at transformationen fra supertalent til fuldblods professionel var lykkedes.

- Det er imponerende, at han spænder så vidt. Han vandt det europæiske mesterskab i enkeltstart kort efter, at han sejrede på en bjergetape i et italiensk etapeløb, siger Rasmussen.

- Nogle professionelle slutter en lang, fin karriere med mindre end det, Evenepoel har opnået i de seneste otte måneder.

- Han er et enestående talent. Hvis han taber sig nogle kilogram, hvilket ikke burde være uoverkommeligt, kan han i fremtiden blive en seriøs udfordrer til etapeløbsspecialister som Egan Bernal og Ivan Sosa i de store etapeløb, siger Michael Rasmussen.

Her er fremtidens største stjerner: Remco Evenepoel, 19 år Nationalitet: Belgien Hold: Deceuninck-Quick-Step - kontrakt til og med 2023 World Tour-debut: 18 år og 342 dage (2019) Højde: 171 cm Vægt: 61 kg Største resultat: Sejr i Clasica San Sebastian, 2019 Rasmussen: - Han er manden, der kan alt. Det nærmeste, man kommer på en ny Eddy Merckx. --- Egan Bernal, 22 år Nationalitet: Colombia Hold: Team Ineos - kontrakt til og med 2023 World Tour-debut: 20 år og 353 dage (2018) Højde: 174 cm Vægt: 60 kg Største resultat: Sejr i Tour de France, 2019 Rasmussen: - En udpræget etapeløbsspecialist, som nu i to år i træk har vist sig som den bedste bjergrytter i Tour de France. --- Tadej Pogacar, 20 år Nationalitet: Slovenien Hold: UAE Team Emirates - kontrakt til og med 2023 World Tour-debut: 20 år og 102 dage (2019) Højde: 177 cm Vægt: 66 kg Største resultat: Sejr i Tour of California, 2019 Rasmussen: - En fremtidig Grand Tour-rytter. Hans lange kontrakt vidner om de forventninger, der med rette er til ham. --- Pavel Sivakov, 22 år Nationalitet: Rusland Hold: Team Ineos - kontrakt til og med 2020 World Tour-debut: 20 år og 174 dage (2018) Højde: 188 cm Vægt: 72 kg Største resultat: Sejr i Polen Rundt, 2019 Rasmussen: - Den ældste i denne flok. Han vandt hyppigt som junior og har også fået sit gennembrud som senior. --- Ivan Sosa, 21 år Nationalitet: Colombia Hold: Team Ineos - kontrakt til og med 2021 World Tour-debut: 21 år og 62 dage 82019) Højde: 168 cm Vægt: 58 kg Største resultat: Sejr i Vuelta a Burgos 2018, 2019 Rasmussen: - En udpræget etapeløbsrytter, som ikke endnu har levet op til sit potentiale. Han er en formidabel rytter, men er dog et niveau under sin ven og landsmand, Bernal. --- DE DANSKE HÅB: Julius Johansen, 19 år (ColoQuick) - professionel fra 2020 Niklas Larsen, 22 år (ColoQuick) - professionel fra 2020 Jacob Hindsgaul, 19 år (ColoQuick) - professionel fra 2020 Frederik Rodenberg, 21 år (ColoQuick) - professionel fra 2020 Johan Price-Pejtersen, 20 år (ColoQuick)

Jan Ullrich dømt: Tog halsgreb på prostitueret

Se også: Danske Michael i vanvidsprojekt: - Savet midt over

Se også: Norsk OL-helt død: Han blev kun 49 år