'Stadig bare et stort legebarn’

LIBOURNE (Ekstra Bladet): Historien er blevet fortalt igen og igen, men den er god hver gang - ikke mindst, når det er dens ophavsmand, der fortæller.

Andrej Hauptman var træner i cykleklubben Rog Ljubljana i Slovenien, da han for omkring ti år siden ved et stævne fik øje på en lille gut, der i et løb halsede efter en stor gruppe drengeryttere, som var både større og ældre end den stakkels purk.

Oprørt råbte han til løbsdirektøren, at det var uansvarligt at lade en så ung rytter lide så voldsomt et nederlag.

- Så kiggede han på mig og sagde: ‘Hvad taler du om? Tadej er ved at tage en omgang på de andre!’, sagde Hauptmann og lo bag mundbindet, da Ekstra Bladet lørdag fik ham trukket til side før enkeltstarten i Libourne.

Andrej Hauptman lørdag i Libourne, hvor det stod klart, at hans unge landsmand Tadej Pogacar vil vinde Tour de France for anden gang. Foto: Brian Askvig.

- Han var så lille. Han var bare 11-12 år, og de andre så så stærke ud. Men han vandt løbet. ‘Se’, sagde jeg til alle, ‘her har vi den næste store mesterytter’.

- Det var bare for sjov, men det var jo faktisk sandt. Det ser vi nu, sagde Andrej Hauptman.

Sidste mand

UAE Team Emirates havde lørdag slået sig ned helt tæt på startrampen i Libourne. Kun det britiske storhold Ineos havde en bedre placering i den såkaldte ‘paddock’ på Avenue du Général de Gaulle i Libourne, hvor alle Tour-busser, materielvogne og pavillioner stod linet op over en strækning på en kilometer.

Pogacar ankom til lejren klokken 13.45. Han var sidste mand, der skulle ud på den 31 kilometer lange enkeltstart. Han blev nummer otte, men kører ind i Paris i dag i den gule førertrøje. For andet år i træk vinder han Tour de France.

Der ved bussen lørdag eftermiddag var der få, der genkendte ham. Den tynde dreng i sort træningstøj, sort mundbind, sort kasket og rygsæk vakte ikke opsigt.

- Som drengerytter var har ret lille, men han var klog og havde sans for at køre cykelløb. Han forstod sig tidligt på taktik og kunne placere sig godt i løbene, fortæller Hauptman.

Selv om han hverken vandt enkeltstarten eller endnu har vundet Tour de France 2021, havde Tadej Pogacar al mulig grund til at være tilfreds lørdag. Kun styrt og sygdom kan forhindre ham i at vinde løbet, når det søndag omsider når Paris. Foto: Tim Van Wichelen / POOL / AFP / Ritzau Scanpix

- Og han var allerede dengang angrebslysten. Da han blev junior, var han stadig lille, men han udviklede sig og forfinede sin karakter. Altid ville han angribe, og han var aldrig bange.

Smukt at vokse

- Og han kunne vinde cykelløb. Alle kunne se, at han var unik, siger Andrej Hauptman.

- På pressemøder har Pogacar fortalt, at du altid har insisteret på, at han skulle have det sjovt, når han kørte cykelløb. Hvorfor?

- Jeg var som rytter altid nervøs, og jeg prøvede altid at præstere mere, end jeg var evnede, da jeg selv var cykelrytter. Jeg glemte at nyde at være cykelrytter, siger Hauptman.

- Da jeg så blev træner og sportsdirektør, tog jeg ved lære af mine fejl som rytter. I fem år trænede jeg juniorryttere, og ud af 20 var der højst en eller to, der ville blive professionelle.

- Chancen er ikke stor, så det gælder om også at finde fornøjelse i træningen. Og man skal passe sin skole, for intet er givet på forhånd. Det er smukt at vokse med sin sport og blive professionel, men livet er andet end cykling, siger Hauptman.

Leget sig igennem

Pogacar blev professionel i 2019 for UAE Team Emirates, og Hauptman opgav sit job som manager for det slovenske kontinentalhold for at følge ham ind på den største scene.

- Jeg husker, at vi kom til Strade Bianche i Italien, og da trak jeg ham til side og fik ham til at forstå, at han skulle nyde det.

Ud over sin føring i den samlede stilling, som sikrer ham den gule førertrøje, ligger Tadej Pogacar også nummer et i bjergkonkurrencen (den prikkede trøje) og ungdomskonkurrencen (den hvide trøje). Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP / Ritzau Scanpix

- Han skulle nyde det og have det sjovt, for hvis han kunne holde fast i det, så ville han få succes. Komplicerer man tingene og begynder at tænke for meget, så bliver det svært.

- Indtil nu har han leget sig igennem. Han har det sjovt, siger Hauptman, som understreger, at Pogacar alligevel er yderst disciplineret og følger det taktiske oplæg fra sportsdirektørerne til punkt og prikke.

Elsker sin cykel

- Han er professionel hele vejen igennem. Men har har også det der dræberinstinkt, som han følger, når tingene spidser til. Når løbene skal afgøres, gør han næsten altid alt det rigtige, siger Hauptman.

- Hvordan vil du karakterisere Tadej Pogacar?

- Han er en ærlig, ukompliceret fyr. Selv, når han skal arbejde for andre i et løb, er han ivrig efter at komme i gang. Han brokker sig aldrig, så han er utroligt nem at arbejde med, siger Andrej Hauptman.

- Først og sidst er han bare en glad dreng, som elsker at køre på cykel.