Stærk tysker bestiger vulkanen Etna og tager Giro-sejr

Lennard Kämna var hurtigst, da rytterne i Giro d'Italia tirsdag besteg vulkanen Etna på Sicilien.

Den tyske rytter fra Bora-holdet var med i 4. etapes store udbrud, og på vej op ad den skrappe stigning til sidst indhentede han Juan Pedro Lopez (Trek), som var stukket af tidligere på stigningen.

I etapens sidste sving lavede Lopez en fejl, og Kämna kørte over stregen med et pænt forspring. Det er første gang, at tyskeren vinder en etape i Giro d'Italia. Han har tidligere vundet en etape i Tour de France.

Juan Pedro Lopez kan glæde sig over, at han onsdag kører i løbets lyserøde førertrøje.

Richard Carapaz kørte først over stregen, da favoritfeltet spurtede mod mål få minutter efter Kämna. Ineos-rytteren er løbets store favorit, men han formåede ikke at ryste konkurrenterne med sin spurt.

Et udbrud fik lang snor på etapens første mange kilometer, og flere stærke ryttere havde sneget sig med i udbruddet.

Da udbruddet ramte Etna-stigningen, var det Alpecin-rytteren Stefano Oldani, der først lykkedes med at slippe væk. Juan Pedro Lopez satte dog hurtigt efter ham, og med ti kilometer til målstregen byttede de to plads i front.

Kort efter blev Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) nødt til slippe feltet, hvor Ineos satte højt tempo. Hollænderen, der var at betragte som en af outsiderne til den samlede sejr, tabte afgørende minutter.

Ineos' tempo i feltet var dog ikke så højt, at de forreste udbrydere blev hentet.

Lennard Kämna havde skruet op for tempoet og indhentede Juan Pedro Lopez, da der var godt to kilometer til mål, og i finalen viste han størst koldblodighed.

Lopez forsøgte at tage føringen i første sving, men var lige ved at køre galt, og så var sejren i hus for Kämna.