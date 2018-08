Stærke billeder af ydmyget Tour-vinder: 'Lad mig være i fred'

Det går i den grad ned ad bakke for den tidligere Tour de France-vinder Jan Ullrich.

Ikke den der glidende stil ned ad et fransk bjerg, men mere i livet i overført betydning.

Den tidligere toprytter er havnet i kløerne på det spanske politi efter en kaotisk scene hos naboen på Mallorca, den tyske filmstjerne Til Schweiger.

Skuespilleren havde holdt havefest, og cykelrytteren var ikke inviteret.

Det fik angiveligt den tidligere sportsmand til at kravle over hegnet og komme trusler. På det tidspunkt ringede Schweiger efter ordensmagten for at få landsmanden ud af det pæne hjem i Palma.

Ullrich blev bragt til politistationen, hvor han forsøgte at skjule sig - uden det store held.

Ullrich ankom til pokitistationen med et klæde om hovedet for at skjule sig. Foto: Ritzau Scanpix

Overfor BILD bekræfter Schweiger, at der har været en episode.

- Jeg jeg været på politistationen i fem timer. Jeg kan kan bekræfte, at der har været en episode med min nabo, Jan. Så det var ikke sådan, jeg forestillede mig min ferie, siger han.

Til Schweiger sammen med skuespillerinden Jessica Biel og designeren Karl Lagerfeld. Foto: AP

Jan Ullrich er også blevet afhørt i sagen.

Han har nu ifølge spanske medier et tilhold, der forbyder ham at gå indenfor en bestemt afstand af skuespillerens hus.

Iført kasket og hvid t-shirt forlod han retslokalerne i Palma med anspændt mine. Kun få ord fik han sagt:

- Lad mig nu være i fred. Jeg vil hjem. Jeg var i fængsel, siger han.

Kæmpe deroute

Filmstjernen havde ellers haft meget med Ullrich og familien at gøre, men det ændrede sig for to år siden, for Ullrich ændrede sig, fortæller Schweiger.

Ifølge ham sover den tidligere cykelrytter kun to timer i døgnet og er dybt afhængig af amfetamin. Derudover har hans alkoholforbrug også være voldsomt, siger naboen.

Tidligere har han dækket over ham, men ikke længere.

Ullrich indrømmede brug af præstationsfremmende midler i 2013, men hans Tour de France-sejr står stadig i historiebøgerne. Foto: AP

Schweiger hævder, at Ullrich flere gange opførte sig forfærdeligt og det kom til skænderier i mellem de to. Og så begyndte cykelrytteren at kravle ind til ham - ligesom han gjorde til festen i fredags, hvor det blev for meget.

- Måske er det godt for ham, at det skete nu, siger Schweiger, der håber, at Ullrich kan få hjælp.

Når han er sober og stoffri vil han række hånden ud til ham igen, forsikrer naboen.

