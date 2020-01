Stærkt aftryk på nyt hold: Gamle Riis-folk vælter ind

En række af Bjarne Riis’ tidligere medarbejdere har fået ansættelse på NTT Pro Cycling, som ifølge rygtet er ved at blive overtaget af Riis og hans partnere

Rygtet om Bjarne Riis’ snarlige comeback som manager eller teamejer på højeste niveau i cykelsporten har indtil nu vist sig stærkt overdrevet. Intet er sket, men nu har Riis og hans kompagnoner indkaldt til pressemøde på Hotel d'Angleterre i København onsdag.

'Spændende nyt om fremtiden,' lyder dagsordenen for pressemødet. Det kan dække over meget andet end overtagelsen af et professionelt hold, men drømmen om netop dét er stadig i live.

Det fastslog Riis’ kompagnon i Virtu Cycling Group Lars Seier Christensen i sin nytårstale på Facebook:

‘Jeg medgiver, at det har taget længere tid end Bjarne Riis og jeg regnede med, da vi startede projektet i 2016, men det er fortsat vores mål at være med på højeste niveau, når turen (Tour de France, red.) starter i København i 2021’, skrev Seier Christensen.

‘Jeg tror, der er en chance for gode nyheder i løbet af januar, men hvis ikke, bliver det svært at nå’.

Omdrejningspunktet for de hede drømme menes at være det sydafrikanske World Tour-hold NTT Pro Cycling, som har to danskere ryttere i truppen, nemlig Michael Valgren og Andreas Stokbro.

Staben på det sydafrikanske hold er nu på plads, og listen af navne må give rygtet om Riis’ overtagelse næring, for der en stribe navne, der knytter sig til ham.

En kilde, der i mere end et årti har arbejdet i det professionelle felt, oplyser til Ekstra Bladet, at flere af de nye medlemmer af NTT-staben lige frem skal være ansat på foranledning af Riis i forventning om, at han ville overtage holdet.

Det har ikke været muligt at få bekræftet, at Riis skulle have haft en sådan indflydelse.

Cykelsporten er en lille verden, hvor medarbejdere ofte flytter rundt mellem holdene, men det er dog påfaldende, at så mange gamle kendinge er endt på netop det hold, som Riis sættes i forbindelse med:

Lars Michaelsen har scoret et absolut topjob på NTT Pro Cycling, hvor han er ledende sportsdirektør. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix

Ledende sportsdirektør på holdet er Lars Michaelsen, som i sin tid var rytter på Riis’ Team CSC og siden blev sportsdirektør i Riis’ tjeneste, før han skiftede til Astana og nu altså til NTT.

Lars Bak er assisterende sportsdirektør. Han kørte i flere år for Riis på Team CSC. Direkte adspurgt, da hans nye job blev kendt, om han er ansat på NTT på Bjarne Riis’ foranledning, svarede Bak: ‘Ingen kommentar’.

Teamlæge Piet de Moor var i mange år læge på Team CSC og Team Saxo Bank. Han skulle være en af dem, som direkte er anbefalet af Riis. De Moor, som kommer fra en stilling på Trek-Segafredo, har ikke besvaret talrige opkald fra Ekstra Bladet.

En anden af holdets læger er Piet Daneels. Også han var i sin tid ansat på Team Saxo Bank. Det var den franske soigneur Lynda Cossard også. Hun skulle også være ansat på opfordring fra Riis. Som De Moor kommer hun fra Trek-Segafredo.

Piet de Moor lykønsker australieren Michael Rogers med en etapesejr for Team Tinkoff-Saxo i 2014. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix

Den danske soigneur Steffen Lundsgaard, som også figurerer på NTT’s hjemmeside, arbejdede i sin tid for Team Saxo-Tinkoff.

Den spanske mekaniker Alejandro Torralbo var chefmekaniker på Team Saxo Bank og var Tour-vinder Carlos Sastres personlige mekaniker. Han kommer fra en stilling på Katusha. Også han skulle være hentet til NTT på Riis’ foranledning.

Ny mekaniker på World Tour-niveau er danske Peter Nielsen, som i 2019 arbejdede på Riis’ danske kontinentalhold Team Waoo.

Endelig er en af sportsdirektørerne Alex Sans Vega, som i sin tid var soigneur på Team CSC. Han har dog været ansat på det sydafrikanske hold i flere år.

Ny på holdet er også den danske landsholdslæge Lars Juel Andersen, som optræder på holdets nyligt genåbnede hjemmeside som ‘race doctor’. Andersen har ikke været at træffe for en kommentar.

Bjarne Riis og direktør i Virtu Cycling Group, Anders Gram Simonsen, besvarer ikke opkald fra Ekstra Bladet. Lars Seier Christensen meddelte kort før nytår på sms, at han ikke har kommentarer til fremtiden for Virtu Cycling Group.

