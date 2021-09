Staghøj: Vi aftalte at mødes

TV 2-kommentatoren Rasmus Staghøj var nær ven og kollega til Chris Anker Sørensen, og han fortæller om de sidste oplevelser, han havde med makkeren i kommentatorboksen inden den fatale cykeltur.

Lørdagen havde de to begyndt sammen og spist morgenmad i hinandens selskab, før de gik hver til sit.

'Jeg fandt en plads i studiet og begyndte min forberedelse. Du fandt din cykel frem for at køre ud på enkeltstartsruten. Vi aftalte at mødes bagefter,' skriver Staghøj blandt andet på Instagram.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Staghøj, der ikke ønskede at tilføje mere for nuværende, men Instagram-opslaget kunne frit bruges.

Det er første gang, kommentatoren giver offentlig lyd fra sig efter den rystende begivenhed, der har ramt hele TV 2 hårdt, og Staghøj er da også fritaget fra tjeneste for nu. Helt forståeligt.

Rasmus Staghøj skulle have kommenteret sammen med Chris Anker Sørensen. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Tv-stationens medarbejdere kan selv bestemme, om de vil blive i Belgien, hvor VM køres, eller tage hjem og komme sig.

Indtil nu har kanalens rutinerede kommentator Michael Stærke påtaget sig den svære rolle at være VM's stemme, og den opgave har han løftet hjemme fra Odense.

- Det er med den dybeste respekt til dig, Chris Anker, og dine efterladte ikke mindst, at vi sender fra dette VM. Selvom det nærmest føles umuligt, vil vi forsøge at lade din store begejstring for landevejscykling løfte vores dækning i en meget tung periode, indledte Stærke søndagens enkeltstart med at sige.

- Vi håber, at nogle af de stærke danskere i VM-løbene kan være med til at lyse op i dækningen i løbet af den kommende uge.

- Ingen ord kan dække tabet, og varme tanker skal lyde herfra til alle dine nærmeste.

TV2 vil løbende justere dækningen af VM, og det er for tidligt at sige, hvordan resten af ugen vil blive påvirket af den svære situation.