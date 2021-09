Standby på TV 2: Helt speciel dag

TV 2 er i færd med en helt særlig afvikling af søndagens VM-linjeløb, hvor flere kollegaer er mødt ind for at støtte kommentatorne

Denne søndag er en særlig dag for dansk cykling. Imens herrernes VM-linjeløb køres i Belgien, kommenterer Rolf Sørensen og Rasmus Staghøj løbet på TV 2.

Begrædeligt er det uden den vante medkommentator Chris Anker Sørensen.

Tabet af den tidligere cykelrytter, som på tragisk vis mistede sit liv for otte dage siden på en træningstur i Belgien, gør det til en udfordrende dag på tv-kanalen.

Dennis Ritter, som er en af de faste skanser i cykeldækningen, fortæller på sin Twitter-profil, at han søndag er mødt ind på arbejde for at støtte sine kollegaer og for at være standby, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi har glædet os hele året til denne dag. Ikke mindst Chris havde glædet sig. Rasmus Staghøj og Rolf Sørensen kommenterer. Men jeg og andre fra vores gruppe er også mødt ind. For at støtte og være stand-by. Og fordi vi vil gøre det her sammen. For Chris, skriver Ritter.

Til dagens løb bærer de danske cykelstjerner et sørgebind. Holdet kører med fem kaptajner og tre hjælperyttere, og du kan følge løbet i Ekstra Bladets livedækning her.

Chris Anker Sørensen blev mindet i starten af løbet af kommentatorerne Rolf Sørensen og Rasmus Staghøj.

- Det nemmeste i verden ville være at vende ryggen til cykelløb for en stund, men det er jeg sikker på, Chris ikke ønsker. Derfor har vi besluttet at kommentere cykelløbet i dag for Chris, fortate Staghøj blandt andet i en rørende indledning af kommenteringen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------