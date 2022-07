Statsministeren haster til Paris for at fejre Vingegaard

Statsminister Mette Frederiksen (S) er søndag på vej til Paris for at deltage i fejringen af Jonas Vingegaard.

Det meddeler Statsministeriet søndag til Ritzau.

Selvom hun i øjeblikket er på ferie, så har statsministeren ønsket at være til stede i Frankrigs hovedstad til den sidste etape af Tour de France.

Her kan Mette Frederiksen formentlig se den danske Jumbo-Visma-rytter betræde det øverste trin på podiet som samlet vinder.

Den 25-årige dansker kører ind i Paris i den gule førertrøje med et forspring på tre minutter og 34 sekunder til løbets nummer to, Tadej Pogacar (UAE).

I forvejen har mange danskere taget turen til Frankrigs hovedstad, der flere steder er klædt i rødt og hvidt.

Også kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) befinder sig i Paris. Tidligere på søndagen har hun lagt et foto op på Facebook af et gadeskilt på Champs-Élysées, hvortil hun skriver 'klar til en stor dag i Paris.'

Vingegaard kan også forvente en royal klapsalve. Kronprins Frederik har nemlig taget turen til Paris for at være med på sidelinjen, når han kører i mål.

- Jonas Vingegaard er ved at skrive dansk sportshistorie, og jeg glæder mig til at hylde ham i Paris i morgen (søndag, red.), skrev kronprinsen lørdag i et opslag på Instagram.

Det er ikke første gang i årets tour, at Vingegaard får opmærksomhed fra kongehuset.

Fredag overrakte prins Joachim således den gule førertrøje til cykelrytteren fra Glyngøre efter den 19. etape. Også prinsesse Marie, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena var til stede under overrækkelsen.

Årets Tour de France begyndte med en folkefest og tre etaper i Danmark.

Tre uger senere står Jonas Vingegaard til at blive den anden danske vinder af touren. Bjarne Riis vandt i 1996 som den første og hidtil eneste dansker.