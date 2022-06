Stikker til Tour-legender: - Havde ikke forstand på cykelsport

Lyden af Tour de France var op gennem 90'erne og til midten af 00'erne lig med lyden af Jørn Mader og Jørgen Leth.

I radioprogrammet Sportsugen på Radio4 er det dog ikke parrets viden om cykling, der bliver rost.

Claus Elgaard er vært på programmet, hvor han i det seneste program har besøg af de to tidligere cykelryttere Jesper Skibby og Matti Breschel.

Jesper Skibby bliver i programmet spurgt ind til sine mange andenpladser som aktiv rytter, og hvorfor han altid kiggede sig over skulderen, når han stak af fra feltet eller kørte en spurt.

Den 58-årige tidligere cykelrytter fortæller, at han synes, det var lidt overdrevet, at der blev lagt så meget mærke til det.

I den forbindelse sender han en stikpille af sted mod de to gamle kommentatorer Jørn Mader og Jørgen Leth, som kommenterede mange af de cykelløb, Skibby deltog i.

- Det var jo Mader og Leth, som var der på det tidspunkt. Uden at forklejne Mader og Leth, så var de både folkelige og dejlige, men det var ikke ligefrem cykelsport, de havde forstand på, siger Jesper Skibby højtgrinende i interviewet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Jørgen Leth og Jørn Mader under Tour de France i 1996. Foto: Claus Bjørn Larsen

I studiet stemmer Claus Elgaard i og giver Skibby ret, mens Matti Breschel roser duoen for deres gode stemmer.

Anekdoten om det legendariske kommentatorpar slutter dog også med en humoristisk fortælling om Maders forkærlighed for den gamle tyske sprinter Erik Zabel.

- Vi har allesammen siddet og hørt ham råbe 'ZABEL, ZABEL, ZABEL, ZABEL', under spurten, og så endte det med, at Abdusjapurov vandt spurten, siger en storgrinende Claus Elgaard.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Jesper Skibby med sit velkendte smil. Foto: Claus Bonnerup

Sukkerkold med Cancellara

37-årige Matti Breschel er i dag sportsdirektør for cykelholdet EF Education-Easypost.

I programmet kigger han tilbage på dengang, han som rytter gik sukkerkold og næsten fik hele gruppettoen til at misse tidsgrænsen.

Gruppettoen er den gruppe af ryttere, som sidder bagest på de hårde etaper og kæmper for at komme i mål indenfor tidsgrænsen.

Den pågældende dag føler Matti Breschel, at der er rigeligt tid, og tempoet er for højt. Det får ham til at køre op forrest i gruppen og skælde den schweiziske legende Fabio Cancellara ud.

Han når at kaste briller, drikkedunk og cykelcomputer efter schweizeren, inden gruppen sænker tempoet.

- Vi klarede tidsgrænsen med 35 sekunder, og jeg tænkte 'shit, shit, shit', fortæller Breschel om episoden, hvor han ikke havde helt så godt styr på dét at sidde i gruppetto, som han troede han havde.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Matti Breschel under sin tid for Cannondale-holdet. Foto: Claus Bonnerup / POLFOTO

Dengang på bjerget var ikke eneste gang, Breschel prøvede at gå sukkerkold.

I programmet fortæller han, at selvom lysten kan være der, så er det aldrig en mulighed at give op.

- Man sidder og tænker 'hvad fanden er det jeg sidder og laver her? Det giver jo ikke nogen mening!', og du sidder med nåle i benene og har lyst til at græde, fortæller Matti Breschel.

- Man lærer fra første dag, man starter med at cykle, at man aldrig nogensinde giver op. Man skal få et åbent knoglebrud for at stå af. Man står bare ikke af.