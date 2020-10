Stiktosset: - Der er ingen undskyldninger

Foran rullende kameraer lyste raseriet ud af ham.

Mauro Vegni var vred, frustreret og forbløffet. Løbsdirektøren for Giro d'Italia havde haft en frygtelig formiddag.

Forklaringen skal findes på fredagens 258 kilometer lange etape fra Morbegno til Asti. En udfordring, der blev forkortet med 134 kilometer.

Og det er her, problemet ligger.

Da starten gik, trillede feltet ellers som planlagt af sted fra den norditalienske by, men få kilometer inde på ruten valgte de at protestere.

Efteråret var kørt i stilling, regnen væltede ned og udsigten til en distance på mere end et kvart tusind kilometer efter gårsdagens kongeetape, var alligevel for meget af det gode.

Arnaud Demare (Team Gruparma-FDJ) med paraplyen i hånden før den mærkværdige etape. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Oprørt boss

Giro-arrangørerne så ingen anden udvej end ufrivilligt at gå med til en alternativ løsning, og så blev feltet fragtet med busser til en ny start i Abbiategrasso.

Herfra blev etapen kørt til ende i Asti med Josef Cerny (CCC) som dagens vinder.

Men dagen vil blive husket for noget helt andet end tjekkens triumf. Det enorme kilometer-kaos får formentlig et kæmpe efterspil. Vegni kalder forløbet for uacceptabelt.

- Jeg er meget oprørt over måden, det er sket på. Jeg tror, vi skal føre samtaler med advokater nu, da dette er mangel på respekt over for løbet og de mennesker, som ønsker at se det, siger Vegni ifølge Cyclingnews.

- Rytterne kendte til distancen, og de vidste, at Giroen fandt sted i oktober. I oktober kan man godt opleve en våd dag, men der var 13 grader i startområdet. Det fremstod ikke som en dramatisk vejrsituation for mig, så der er ingen undskyldninger, siger Vegni.

Wilco Kelderman (Team Sunweb) fik ligesom resten af feltet et langt lift under dagens etape. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Rytterne står klar ved den nye start. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Var kørt i forvejen

Sportsdirektør hos NTT Pro Cycling, Lars Bak, oplevede det store kaos ude på ruten.

Sammen med sin kollega Daniel Foder sad han i holdbilen et stykke foran feltet som forpost.

- Vi havde allerede givet meldinger om de første rundkørsler og våde veje, og vi sidder vel 10-11 kilometer ude på ruten, da vi får meldingen på løbsradioen, siger Bak til Ekstra Bladet.

Han mener at problematikken kan anskues på flere måder.

På den ene side kan han godt forstå beslutningen i feltet. Optakten til dagens maraton-etape havde i forvejen været en enorm logistisk udfordring, og programmet i den sidste uge er voldsomt.

- Det var en ekstrem etape i går, og i dag havde vi to timers kørsel til startormådet. Der var afgang fra hotellet kl. 6.50, og rytterne spiste morgenmad i bussen, siger Bak.

Lars Bak mener ikke, at fredagens italienske efterårsvejr var for dårligt til cykelløb. Her ses han i solskin i Spanien tidligere på året. Arkivfoto: Ernst van Norde

Men han hæfter sig også ved, at vejret ikke var umuligt at køre cykelløb i. Man skulle have taget affære noget tidligere, hvis det var et problem, påpeger Bak.

- Jeg har altid været den gammeldags type. Man kører det, der står i programmet. Det var jo ikke ufremkommelige veje.

- Det var ikke fedt vejr, men man kunne jo godt have kørt. Det hele kommer til at se dumt ud nu. Det havde været bedre at tage i opløbet, siger Bak.

Der resterer to etaper af Giroen, som føres af hollandske Wilco Kelderman (Team Sunweb).

