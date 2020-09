Stiktosset over tegning af hende og stjerne-kæresten

Marion Rousse beskylder den franske avis l'Huminate for sexisme efter, at de har delt en tegning af hende, der letpåklædt interviewer kæresten, Julian Alaphilippe

Den franske avis l'Huminate er kommet i noget af en modvind efter de lørdag udkom med en satiretegning.

Avisen delte i forbindelse med deres daglige Tour de France-kronik en tegning af den kvindelige rapporter Marion Rousse, der er dækker det franske cykelløb for FranceTV.

Rousse annoncerede 1. september, at hun var blevet kærester med den franske stjernerytter Julian Alaphilippe, der netop nu kører Tour de France.

Det er i den forbindelse, l'Huminate har bragt tegningen af en meget letpåklædt Rousse, der interviewer sin nye kæreste.

Artiklen fortsætter under tweetet:

I et Twitter-opslag kalder hun l'Huminate for 'desillusioneret' og skriver at 'Du må have nul respekt for kvinder, hvis du nedværdiger seks års sportsformidling på TV til det her niveau'.

Det er ikke kun Rousse selv, der synes, at tegningen er nedladende over for kvinder. Elisa Madiot, der er PR-medarbejder på det franske cykelhold Groupma-FDJ, støtter Marion Rousse.

'At vi stadig påføres den her type sexistisk, nedværdigende og vulgær humor i 2020 forarger mig. Kom i gang, l'Huminate.'

Efter den voldsomme kritik har l'Huminate fjernet billedet fra kronikken og undskyldt over for Marion Rousse på Twitter.

'Vi deler fuldt ud den harme tegningen har skabt. Vi trak den hurtigt tilbage. Det er i strid med l'Huminates værdier om at fremme menneskers rettigheder og den feministiske kamp. Vi håber Marion Rousse vil acceptere vores undskyldning for vores manglende agtpågivenhed.'

Artiklen fortsætter efter tweetet:

Rousse er også tidligere cykelrytter og vandt i 2012 det franske mesterskab i landevejscykling for kvinder, men hun stoppede sin karriere i 2015 for at forfølge nogle andre drømme.

Siden 2014 har hun været ansat som cykelekspert på forskellige TV-kanaler, og så blev hun i 2017 den første kvinde til at kommentere Tour de France på tv-kanalen France 2.

Hun har tidligere været gift med Tony Gallopin, der også er fransk cykelrytter, men parret meddelte i februar, at de var gået fra hinanden.

