Stiktosset på tilskuer: - Jeg håber du føler dig skyldig

Med bare fem kilometer til mål kom feltet bragende mod stregen i Limoges, da en tilskuer stod i sin egen verden og ødelagde Tour de France-drømmen for Steff Cras.

TotalEnergies-rytteren kolliderede med manden, og så skal jeg ellers love for, at han røg ned.

Cras faldt ned i en grøft, hvor han blev liggende i store smerter, indtil han blev hentet af en ambulance.

Derfra stod det klart. Han måtte udgå.

Hovedpersonen er så rasende over sin skæbne, at han lod frustrationerne få frit løb på Twitter. Her får tilskueren med en grovfilen.

- Når en tilskuer træder mere end ét skridt ud på vejen, og du ikke flytter dig, når feltet kommer, så skal du blive hjemme.

- Du har ingen respekt for rytterne. Jeg håber du føler dig skyldig. Jeg skal forlade Touren på grund af dig, skriver Cras.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, stemmer i.

- Det er utilgiveligt dumt at stå med et skilt så langt ude på vejen, at rytterne ikke kan nå at reagere. Styrtet kostede Steff Cras deltagelsen i årets Tour de France, og endte med at koste Mikel Landa (Bahrain-Victorious) og Simon Yates (Team Jayco AlUla) 47 sekunder i klassementet.

- Det er utroligt svært at stoppe, for man kan ikke kropsvisitere folk, som sidder langs vejen i deres klapstole hele dagen og har slæbt alt muligt med. Jeg håber, at nogen i mandens omgangskreds tæver ham med en våd Berlinger.

Danske Mads Pedersen (Trek) havde modsat en god dag.

En rigtig god dag.

Trek-sprinteren var stærkest i en direkte duel mod Jasper Philipsen og kunne nyde sin anden sejr i Tour de France.

I alt er seks ryttere udgået af årets Tour de France.