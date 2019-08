Stjerne afslører mørk hemmelighed

Den slovenske cykelrytter Janez Brajkovic taler nu ud om de spiseforstyrrelser, som generede den tidligere RadioShack- og Astana-profil så meget, at han måtte benytte sig af kosttilskud, hvilket endte med at blive fatalt for ham i sidste ende.

I starten af dette år blev Jakob Fuglsangs tidligere holdkammerat Janez Brajkovic idømt en karantæne på ti måneder efter at være blevet testet positiv for indtagelsen af stoffet methylhexanamin. Nu skaber den tidligere slovenske stjerne nok engang overskrifter.

Denne gang taler han ud om sin hårde tid med spiseforstyrelser. Ifølge sloveneren selv var det netop nemlig en af de væsentlige årsager til, at han i slutningen af 2018 blev testet positiv for brugen af stoffet methylhexanamin, som er et stof, man indtager i forbindelse med kosttilskud. Det skriver sloveneren i et åbent brev på sin hjemmeside.

UCI vidste besked

I et åbent brev på sin hjemmeside fortæller Janez Brajkovic, at han i mange år har døjet med kosten. Han forsvarer sig selv i sagen mod Det Internationale Cykelforbund, (UCI), som han i øjeblikket er i konflikt med grundet en aktuel dopingkarantæne på ti måneder. Han fortæller blandt andet, at han i forvejen havde oplyst UCI om, at han led af spiseforstyrelser.

- Her, hvor jeg udstiller mig selv, og selv nu, hvor jeg skriver det, græder jeg. Det burde ikke være sådan her.

- Jeg skulle fortælle dem det. Jeg fortalte UCI om det. Den fulde forklaring på, hvorfor jeg tog stoffet som erstatning, var fordi, det var det eneste, jeg kunne gøre. I den periode var der ikke en dag, hvor jeg ikke græd, før jeg tog ud for at cykle. Jeg var desperat, og alt var sort for mig, siger den 35-årige slovener i et brevet ifølge Cyclingnews.

- Det jeg elskede mest, det jeg dedikerede hele mit liv til, var ved at blive taget fra mig, siger han.

Janez Brajkovic nåede blandt andet at være holdkammerater med danske Jakob Fuglsang, da den 35-årige slovener kørte for Astana. Foto: Claus Bonnerup

Janez Brajkovic er tilsyneladende langt fra tilfreds med den behandling, han har fået af UCI. Han føler, at han aldrig blev lyttet til af UCI, da han informerede dem om sine problemer.

- UCI lovede mig, at den medicinske afdeling ville kontakte mig, men det skete aldrig. De vidste, vi havde et problem. Et problem der er med til at ødelægge folks liv og karrierer, men de vil ikke gøre noget ved det. Ingenting, intet, siger han.

Janez Brajkovic nåede også at køre på hold med Lance Armstrong, hvor han i mange år var hjælperytter for den kontroversielle amerikaner. Foto: Ole Steen

Den tidligere vinder af Criteritum du Dauphine er ikke alene om at have et problem med spiseforstyrrelser i feltet. Ifølge Janez Brajkovic er det nemlig et generelt problem i cykelsporten, og den aldrende slovener fortæller, at han i flere omgange har kørt på hold med holdkammerater med samme problem.

- På hvert hold jeg har kørt på, har jeg haft holdkammerater som også kæmper med det. Der var mindst fem-seks med og sikkert mange flere med spiseforstyrelser. De var holdkaptajner, kandidater til podiet i Grand Tours, og generelt var de fabelagtige ryttere og holdkammerater. Glade drenge hvis du ser det fra en tredje person.

- Jeg har det okay det meste af tiden. Ikke godt, men stadig godt nok. Jeg skriver dette, så alle fra hyklere til folk der arbejder i cykelsportens verden, ved, at vi har et problem her. Om du kan lide det eller ej. Det skal ikke være et tabu, lyder det fra sloveneren.

Janez Brajkovic står noteret for en samlet sejr i Criterium du Dauphiné, mens han også har opnået at blive nummer ni i Tour de France. Gennem sin lange karriere har han blandt andet kørt for store hold som Discovery Channel, Astana og RadioShack.

