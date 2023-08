Stjerne afslører vanvidskur: Skal holde sig på 63 kilo

Juan Ayuso afslører, at der kun er fire dage, han må spise, hvad han vil, ifølge hans kostvejleder

Juan Ayuso går til ekstremernes grænse for at blive så let som muligt.

Den 20-årige cykelstjerne er 1,84 meter høj, men hans hold, UAE Team Emirates, tvinger ham til at holde sig på en vægt på bare 63 kilo.

Og for en mand så høj som ham kræver det meget.

Så meget, at han holder sig på en vild kur for at holde sig på den fornødne vægt.

- Der er fire dage, hvor jeg kan spise, hvad jeg vil, siger rytteren ifølge det italienske medie Bicisport.

Her er Ayuso på podiet i Schweiz Rundt med vinderen Mattias Skjelmose og den daværende verdensmester Remco Evenepoel. Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

I lidt over to år har Ayuso arbejdet intenst med sin kost, og han mener, at kosten er endnu vigtigere end træningen.

- Det nytter ikke noget at gøre alt på cyklen og være i fantastisk form, hvis man ikke tager sig af sin kost, siger han.

- Det er bedre at træne mindre og gå mere op i kosten, for det er fundimentalt.

Ayuso forlod sit barndomshjem for blot få år siden, men allerede da han boede med sine forældre i Jávea i Spanien, hjalp de ham med at veje sin mad.

Nu har han dog fået en kostvejleder, der hjælper ham.

- Da jeg var 17 år fik jeg min kostvejleder Gorka. Inden da var jeg bare som enhver anden dreng. Men nu koster det mig intet at tage mad, putte det på vægten og så veje det.

- Jeg fik lov til at spise, hvad jeg ville til jul, og det var nok for mig. Jeg har ikke behov for at gå amok.

Juan Ayuso skal kæmpe mod Vingegaard, Evenepoel, Roglic og alle de andre i Vuelta a España, der begynder lørdag.