Stjerne beklager hidsigt udbrud mod mekaniker

Den britiske supersprinter Mark Cavendish har følelserne uden på tøjet, og det fik hele verden at se forud for fredagens 19. etape i Tour de France.

Mark Cavendish havde fundet ud af, at noget var galt med hans cykel, og det førte til, at han skældte ud på en af Quick-Steps mekanikere, inden han hidsigt traskede ind i holdbussen.

Det blev fanget på kamera, og fremmødte fans oplevede hændelsen fra tætteste hold. Siden har Mark Cavendish beklaget episoden.

- Mange af jer vil have set videoen fra starten af dagens etape, indleder Mark Cavendish sin beklagelse på Instagram.

- I løbet af en dag i Tour de France, kan vi komme i farlige situationer, og jeg ville have min cykel til at være perfekt, så jeg kunne være sikker på etapen.

- Der var nogle problemer med cyklen, men derfor skulle jeg ikke have reageret, som jeg gjorde, og jeg skulle ikke have gjort det så offentligt, skriver Mark Cavendish.

Den 36-årige brite har overrasket alt og alle med hidtil fire etapesejre i årets Tour de France, og hvis han får en mere, slår han Eddy Merckx' rekord for flest etapesejre i verdens største cykelløb.

Måske derfor pumper adrenalinen ekstra meget, men Cavendish erkender altså, at han ikke fik vist sig fra sin bedste side.

Instagram-opslaget er flankeret af et foto, hvor Cavendish i venskabelig stil poserer smilende med den mekaniker, der fik en overhaling.

- Jeg har været ekstremt tætte venner med mine mekanikere i over et årti, og de har arbejdet utrætteligt for at sikre, at jeg altid har været sikker og succesfuld.

- Selv om de ved, hvor kort for hovedet jeg kan være, når jeg er stresset, fortjener ingen - slet ikke dem man holder af - at stemmen bliver hævet over for dem.

- Vi har talt om, hvad der skete, og som gruppe gør vi vores bedste for at slutte Tour de France succesfuldt, skriver Mark Cavendish.

Lørdag bliver det formentlig ikke til etapesejr for Mark Cavendish. Her skal rytterne nemlig køre enkeltstart. Søndag kan briten hente sin etapesejr nummer 35 og dermed slå rekorden på den legendariske målstreg på Champs-Élysées i Paris.

