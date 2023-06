Stjerne beklager spritkørsel: - Undskyld!

Den slovakiske cykelstjerne Peter Sagan har fået en bemærkelsesværdig optakt til dette års Tour de France.

Den tidligere verdensmester blev onsdag idømt tre måneders betinget fængsel og frakendt kørekortet i samme periode, efter at han for halvanden måned siden i Monaco kørte på scooter i alkoholpåvirket tilstand.

Peter Sagan beklager hændelsen i en video på det sociale medie Instagram.

- Jeg vil fortælle jer, at jeg er meget ked af, at jeg ødelagde det for mig selv i et svagt øjeblik.

- Jeg vil undskylde over for min familie, venner, holdet, sponsorerne og alle, som støtter mig. Jeg er indstillet på at lære af hændelsen og blive et bedre menneske, siger Peter Sagan i videoen.

Slovakken er en del af TotalEnergies hold til Tour de France, der begynder på lørdag i Bilbao.

Touren bliver Sagans sidste, da han har annonceret, at han indstiller karrieren efter 2023-sæsonen.

33-årige Sagan har vundet 12 etapesejre i Touren, og 7 gange er han endt som vinder af pointkonkurrencen.

Peter Sagan vandt VM-titlen tre gange i perioden 2015-2017.