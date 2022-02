Stjerne deler opløftende video

Egan Bernal er tilbage på cyklen, efter at columbianeren var involveret i et grimt trafikuheld tilbage i januar

Den tidligere Tour-vinder Egan Bernal er i bedring.

Columbianeren kolliderede med en bus på en nedkørsel hen mod slutningen af januar måned, hvor han var på træningstur i sit hjemland.

Det voldsomme styrt betød, at Bernal skulle opereres i ryggen og blev derudover også behandlet for en punkteret lunge, brækket knæskal og brækket lårbensknogle.

Onsdag delte den uheldige columbianer en opløftende video, hvor han sidder på en træningscykel og træder let i pedallerne.

Til sidst i klippet bliver der zoomet ind på Bernals ryg, hvor man kan se et kæmpe ar, som stadig er dækket til af et plaster.

Bernals to landsmænd Rigoberto Uran Uran og Jarlinson Pantano er at finde i kommentarsporet under opslaget, hvor de har sendt opmuntrende beskeder til den 25-årige stjerne.

Ineos-rytteren arbejder derfor allerede på det comeback, som han varslede, da han stadig lå i hospitalssengen.

For fem dage siden postede Tour-vinderen fra 2019 en video på sin Instagram med teksten 'Mine første skridt', hvor han kommer gående selv uden støtte fra krykker eller hjælpere.

Det kunne dog have gået helt gal for Bernal, der på Twitter forklarede, at chancen for, at han blev lam, var 95 procent efter sit styrt.

Der er derfor tale om et sandt mirakel-comeback, hvis Egan Bernal kommer til at konkurrere på højeste niveau igen.

