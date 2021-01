Stjerne dropper Touren

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Pønser du på allerede nu på at sætte lidt penge på årets vinder af Tour de France, så spil for Guds skyld ikke på Thibaut Pinot.

Den franske cykelstjerne stiller nemlig ikke op i hjemlandets største cykelbegivenhed til juli.

- Da jeg så årets rute, vidste jeg, at den ikke var noget for mig, siger han ifølge den franske sportsavis L'Équipe til holdet Groupama-FDJ's præsentation.

Han var sidste år en af de helt store forhåndsfavoritter i Tour de France, men en rygskade efter et styrt på første etape, fik drømmene om den gule trøje til at forsvinde ud i det blå. Flere mente ellers inden løbet, at arrangørerne havde designet ruten til det franske håb.

På første etape fra Nice over Moyen Pays tilbage til Nice gik det galt for Thibaut Pinot, der styrtede og fik en rygskade. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

I stedet satser den 30-årige franskmand på et italiensk visit. Han har nu Giro d'Italia som sit sæsonmål.

- Jeg har overvejet det nøje, og kom så til beslutningen om at køre giroen, men jeg håber at vende tilbage til Tour de France i 2022.

Det franske hold planlægger i stedet Tour de France med fokus på sprinteren Arnaud Démare, der sidste år var først på målstregen i 14 løb - der i blandt Milano-Torino og fire etapesejre i Giro d'Italia.

