Stjerne fortsat i koma - overflyttes nu med fly

Amy Pieters, der var involveret i et voldsomt uheld i december, bliver nu flyttet fra Spanien til et hospital i Holland. Hun er fortsat i koma, men holdet fortæller, hun er stabil

Siden den 23. december har hun ligget i koma.

Amy Pieters, der normalt kører for cykelholdet Team SD Worx, var lillejuleaftensdag ude for et uheld i Spanien, da hun trænede sammen med det hollandske banelandshold.

Ulykken var så voldsom, at hun måtte igennem en operation i hovedet og har altså siden ligget i koma.

Nu meddeler hendes hold, at specialister torsdag vil overflytte hende fra hospitalet i Spanien til et andet i Holland, hvor behandlingen skal fortsætte. Det vil ske med et fly.

- Pieters trækker vejret selvstændigt. Hendes situation er stabil, men uændret. Først når rytteren vågner, kan lægerne få et indtryk af skadens følger, oplyser Team SD Worx i en pressemeddelese.

Hollænderen er mest kendt for sine resultater på banen, hvor hun tre gange har vundet VM-guld i parløb.

I 2021 vandt hun det hollandske mesterskab på landevej.

I første omgang var meldingen fra hendes hold, at hun skulle forblive i koma indtil den 30. december, hvorefter den periode blev forlænget.

Amy Pieters er 30 år gammel.