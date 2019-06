Stjerne i knibe før Tour de France

Knæproblemer har tvunget Tom Dumoulin til at forlade cykelløbet Critérium du Dauphiné.

Sunweb-stjernen er endnu ikke kommet sig fuldt ud oven på sit styrt i Giro d'Italia og kommer derfor ikke til start på lørdagens etape, der er en 133 kilometer lang bjergudfordring.

Det meddeler cykelholdet på sin hjemmeside og Twitter-profil.

- Efter etapen fredag havde jeg det rimelig godt, men i løbet af aftenen begyndte irritationen at komme tilbage. Der er ingen grund til at presse knæet yderligere, siger Dumoulin til Twitter-profilen.

Ifølge holdlægen Camiel Aldershof er der dog ingen grund til male fanden på væggen.

- Det er mest af alt en præventiv handling. Før Dauphiné sagde vi, at vi ikke ville tage nogen risici, og det er lige præcis det, vi ikke gør.

- Det er været en ret tilfredsstillende uge. Vi har fulgt situationen hver dag, og der har selvfølgelig været op- og nedture. Men det må man forvente, siger holdlægen til Sunwebs hjemmeside.

Den 28-årige cykelrytter udgik i sidste måned af løbet Giro d'Italia, dagen efter at han var styrtet på 4. etape. Siden har han kæmpet med knæproblemer, og i sidste uge erkendte han over for cyclingnews.com, at det bliver svært at nå at ramme topformen til Tour de France.

I Critérium du Dauphiné kørte han da heller ikke med om den samlede sejr og lå placeret som nummer 42 i klassementet efter 6. etape fredag.

Feltet kører lørdag videre i Dauphiné på 7. etape, før etapeløbet afsluttes søndag.

Sammen med Sunwebs Tour-trup påbegynder Dumoulin mandag en højdetræningslejr.

Uhyggelige skader: Froome har brud på halsen

Se også: Dramatisk afslutning - målfoto afgør tæt etape

- Trist og sindssygt ærgerligt