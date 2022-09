Stjerne i slemme smerter

Der er kommet mere klarhed over, hvad der skete med Primoz Roglic, da han tirsdag røg i asfalten kort før målstregen i Vuelta a España.

Slovenerens arbejdsgiver, cykelholdet Jumbo-Visma, beretter på sin hjemmeside, at Roglic trods positive skanninger ikke havde det godt, før der blev taget en beslutning om, at han ikke skulle stille til start på onsdagens bjergetape.

- Primoz havde mange smerter i aftes, siger sportsdirektør Addy Engels onsdag.

- Det var også derfor, han ikke kom til start i dag. Skanningerne her til morgen viste, at der ikke var nogen brud, men der var adskillige skrammer og hudafskrabninger, forklarer han.

Man skulle ikke være nogen stor menneskekender for at aflæse på Roglics ansigt, at han var medtaget efter styrtet.

Annonce:

Han trillede stille og roligt i mål med holdkammeraten Mike Teunissen ved sin side, mens blodet flød ned ad det ene ben, og skulderen tydeligvis havde fået et ordentligt slag.

Roglic var ellers den største trussel for den førende rytter i Vueltaen, Remco Evenepoel.

Jumbo-Vismas kaptajn havde netop lanceret et angreb på etapen, som Mads Pedersen endte med at vinde. Roglic kom da også frem til de sidste hundrede meter med gruppen, der skulle køre om sejren, men så styrtede han.

Roglic har tidligere på sæsonen døjet med en knæskade. I Tour de France udgik han også som følge af et styrt tidligt i løbet, men han nåede at blive klar til Vueltaen.

Her blev han på de første bjergetaper distanceret af Evenepoel, men i den forgangne weekend viste sloveneren fornyet styrke og tog sekunder på den unge belgier.

Sloveneren havde 1 minut og 34 sekunder op til Remco Evenepoel i det samlede klassement inden 16. etape.

Annonce:

- Det er hårdt for ham og holdet. I går viste Primoz, at han ikke var færdig i dette års Vuelta. Det er mentalt udmattende. Hans verden er faldet sammen, men vi ved, han kæmper sig tilbage. Kampen om det samlede klassement er forbi, så vi går efter at vinde etaper, lyder det fra Addy Engels.

Evenepoel forsvarede uden nævneværdige problemer sin førertrøje på onsdagens etape, som blev vundet af den 35-årige veteran Rigoberto Urán.

Dyk ned i Ekstra Bladets cykelsportsunivers:

Vingegaards kæreste afslører: Sådan blev jeg forelsket i Jonas

For 15 år siden blev Michael Rasmussen smidt ud af Tour de France. Her giver han et unikt indblik i døgnet, hvor livsdrømmen krakelerede

Meget ændrer sig, når man er kongen af Tour de France. Sådan er tilværelsen i gult