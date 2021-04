Stjerne i uheld: Risikerer afbud

Den italienske bjergrytter Vincenzo Nibali er seks gange sluttet på podiet i Giro d'Italia, men det er tvivlsomt, om han overhovedet kan stille til start i 2021-udgaven, der køres i næste måned.

Således har han pådraget sig et brud på håndleddet efter et styrt under sin træning, oplyser hans hold, Trek, onsdag.

Det skete forud for næste uges Tour of the Alps.

Sicilianeren blev transporteret til hospitalet i schweiziske Lugano, hvor han bor.

- Desværre styrtede Vincenzo Nibali i morges under træningen og faldt ned på sit højre håndled. Undersøgelser har afsløret et sammensat brud omkring højre håndled, skriver Trek i en pressemeddelelse.

- En osteosyntese-operation er planlagt til torsdag for at reducere bruddet. Først derefter er det muligt at vurdere Vincenzos mulighed for deltagelse i Giroen, lyder det.

Nibali vandt Giroen i 2013 og 2016. Desuden kan han bryste sig af to samlede andenpladser og to tredjepladser.

Årets første grand tour-løb afvikles fra 8. til 30. maj.

