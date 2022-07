Stjerne indlagt til observation efter ulykke

Cykelverdenens øjne hviler på Tour de France-etaperne i Danmark, men længere sydpå har en af sportens helt store navne været involveret i en ulykke.

Den 42-årige Movistar-rytter Alejandro Valverde er nemlig blev påkørt i Spanien.

Han er blevet indlagt på et spansk hospital til observation, men har ikke fået nogen alvorlige skader.

Det oplyser hans hold, Movistar, ifølge cykelmediet Cyclingnews.

- Vi bekræfter, at Alejandro Valverde ikke har fået nogen brud eller alvorlige skader, efter at han var ude for en ulykke lørdag, da han var ude at køre med en holdkammerat i Alcantarilla, skriver holdet.

Holdet oplyser, at Alejandro Valverde skal være indlagt til observation i 24 timer, og at han derefter vil blive udskrevet. Holdkammeraten, der kørte med Valverde, da ulykken skete, er uskadt, lyder det også fra Movistar.

I et opslag på det sociale medie Instagram takker 42-årige Valverde for den støtte og kærlighed, han har fået efter styrtet.

Han skriver videre, at det var noget af en forskrækkelse, men at han er okay.

Ifølge Cyclingnews var det en 69-årig mand, der sad bag rattet i den bil, der kørte ind i Alejandro Valverde.

Chaufføren flygtede fra stedet, men mødte senere op på politistationen i byen La Alberca og tilstod.

Den 69-årige er anholdt og skal stå til rådighed for det spanske politi, der skal undersøge hændelsen.

Valverde blev ikke udvalgt til Movistars Tour-hold, men han har flotte meritter på sit cv. Han har blandt andet vundet Liege-Bastogne-Liege fire gange, Fleche Wallone fem gange samt Vuelta a Espana en enkelt gang tilbage i 2009.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Dansker i Tour-kaos: Må køre hver etape som et endagsløb

Kontroversielle ejere på Superliga-rundtur

--------- SPLIT ELEMENT ---------