Stjerne kommer til Danmark: - Det er fantastisk

I foråret sejrede han på velodromen i Roubaix, og nu kommer superstjernen Dylan van Baarle til Danmark for også at erobre de skrå brædder i Ballerup.

Der er tradition for, at store internationale navne lægger vejen forbi banen i Ballerup Super Arena i de måneder, hvor det ellers er slunkent med store cykelløb.

Sidste år kom selveste Mark Cavendish forbi til 3-dagesløbet, og i år var både Iljo Keisse og Niki Terpstra til start i samme løb.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at endnu et stort navn lægger vejen forbi brædderne på Vestegnen, da årets vinder af Paris-Roubaix, Dylan van Baarle, stiller til start ved Nytårsstævnet 28. december, hvor han deltager i det 100 kilometer lange parløb.

Det vækker naturligvis stor glæde hos Bjarne Kratholm, der er formand for DBC Ballerup, at INEOS Grenadiers-stjernen kommer til start:

- Det er fantastisk, at vi kan præsentere en verdensstjerne som Dylan van Baarle ved vores Nytårsstævne. Paris-Roubaix er verdens største endagsløb, og at vi kan få den forsvarende vinder til Ballerup er en kæmpe ting. Vi håber på stor opbakning fra publikum og en festdag den 28. december.

Dylan van Baarle kørte i ensom majestæt over målstregen i Roubaix. Foto: Michel Spingler/AP/Ritzau Scanpix

Udover at køre i Ballerup stiller Van Baarle også op til Grand Prix Odense på Fyn den 29. december.

I kamp mod danske OL-helte

Den 30-årige hollænder, der næste år skifter til Jonas Vingegaards hold Jumbo-Visma, stiller op sammen med banestjernen Yoeri Havik, der er verdensmester i pointløb samt tidligere europamester i parløbsdisciplinen.

De to skal blandt andet op imod det danske olympiske mesterpar Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen, der også stiller til start.

Det er første gang siden 2019, at løbet finder sted, da Covid-19 har sat en kæp i hjulet for de seneste udgaver. Alt tyder dog på, at løbet vender tilbage med manér og en flot deltagerliste.

Udover sejren i Paris-Roubaix formåede Dylan van Baarle også at blive toer i Flandern Rundt i 2022, ligesom han sidste år slog Michael Valgren i kampen om VM-sølv på landevejen.

Det er således en kapabel herre, der krydser klinger med Mørkøv og Norman Hansen den 28. december i Ballerup.