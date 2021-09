Stjerne-krig: - Jeg kan aldrig tilgive ham

I Danmark udspillede der sig i 1990'erne en rivalisering mellem Bjarne Riis og Rolf Sørensen. De to store cykelstjerner havde fra tid til anden overlappende interesser i et cykelløb - eksempelvis OL i Atlanta i 1996.

I Norge ser de den danske rivalisering som det rene ingenting sammenlignet med den mellem stjernerne Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen.

De to har nemlig gennem deres respektive karrierer haft mange opgør mod hinanden, og der har heller ikke altid været fryd og gammen i den norske landsholdslejr, når der skulle sættes navne på kaptajnen.

I den netop udkomne bog 'Edvald og Alexander – kampen om den norske sykkeltronen', der er skrevet af den norske cykeljournalist Jarle Fredagsvik, bliver det afsløret, at forholdet kørte helt af sporet ved VM i Qatar i 2016.

Den flade spurt i ørkenstaten egnede sig til dem begge, men Boasson Hagen erklærede, at han ville køre for Kristoff, der ubetinget var en mere 'klassisk' sprinter.

Artiklen fortsætter under billedet

Edvald Boasson Hagen sidder foran Alexander Kristoff på VM-ruten. Foto: Tim De Waele/Getty images

Problemet var bare, at det ikke skete. Boasson Hagen kørte sit eget løb, og de endte med at være ved at vælte hinanden og blev nummer seks og syv uden at kunne gøre sig gældende i spillet om medaljerne.

Det svigt er Kristoff aldrig kommet sig over, fortæller han i bogen:

- Jeg var skidesur. Jeg er egentlig bitter over det endnu. Hvis jeg taler om det, bliver jeg også irriteret over det.

- Jeg mener, at han fuckede mit løb op - måske med vilje. Det føler jeg. Jeg kan aldrig tilgive ham for det, han gjorde.

- Men vi er på en måde også kommet videre. Vi kan ikke gøre noget ved det, der er sket, siger Alexander Kristoff.

Han kan i dag fem år efter ikke begribe, hvorfor Boasson Hagen valgte at gøre, som han gjorde.

- Det er svært for mig at spekulere i, hvorfor det ikke blev gjort anderledes. Havde han ikke benene, så burde han have sagt det. ville han ikke køre leadout, burde han have sagt det, siger han til VG.

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen er begge 36 år og fortsat aktive. De er begge noteret for 81 sejre og er dermed Norges mest vindende cykelryttere.