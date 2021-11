Stjerne lægger sig fladt ned

Peter Sagan havnede i uføre, da cykelrytteren i april skubbede til en politibetjent i Monaco, hvor han samtidig brød det udgangsforbud, der var indført på grund af coronavirus.

Det beklager Sagan nu på Facebook.

- I forbindelse med de nyheder, der dukkede op mandag i forbindelse med natten til 25. april, vil jeg gerne benytte lejligheden til at overbringe mine dybeste beklagelser.

- Det var en ulækker oplevelse, der fik mig til at tænke dybt og drage værdifuld læring. Jeg er virkelig ked af episoden, som aldrig vil gentage sig, skriver Sagan på det sociale medie.

Sagen kostede Sagan en bøde på samlet 6600 euro (49.000 danske kroner) for at skade betjenten og bryde udgangsforbuddet.

Sagan oplyser desuden tirsdag til cykelmediet cyclingnews.com, at han havde været på besøg i sin ekskærestes lejlighed for at putte sin søn.

Han fik et par glas vin, inden han besluttede at tage tilbage til sin egen lejlighed 500 meter derfra.

- Jeg var nødt til at tage hjem, da det er min adresse for antidopingkontrollen, forklarer Sagan.

Politiet stoppede Sagan på en scooter, som blev kørt af broren, Juraj. Politiet ville have Sagan undersøgt på et hospital for indtagelse af euforiserende stoffer.

- Det forstod jeg ikke. Det var det, jeg blev gal over, og det førte til, at jeg skubbede til politibetjenten. Jeg er ked af hele episoden, siger Sagan til cyclingnews.com.

Sagans advokat forklarede, at slovakken var nervøs for at blive tvangsvaccineret mod coronavirus på hospitalet, og det var derfor, han opførte sig sådan.

Sagan understreger, at han intet har imod coronavaccinen, men at han testede positiv i februar 2021 under en træningslejr.

Siden er han blevet vaccineret i løbet af sommeren og har et gyldigt coronapas, oplyser 31-årige Sagan.