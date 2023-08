Stjerne misser VM grundet skade

Han skulle have været til start ved VM på søndag, men Girmay misser ifølge hans hold VM grundet en skade. Andre steder skrives det dog, at det rent faktisk er problemer med visum, der er årsag til hans fravær.

En bombe er sprunget her kort før VM i cykling.

Den eritreiske superstjerne Biniam Ghirmay kommer ikke til start ved søndagens VM i linjeløb, grundet skader han pådrog sig i et styrt forleden. Det skriver hans hold Intermarché-Circus Wanty.

Styrtet skete i endagsløbet Clasica San Sebastian, hvor 23-årige Girmay væltede og slog sin hofte.

Kan være visum-problemer

Udmeldingen kommer efter, at mediet Global Cycling Network skrev, at Girmay rent faktisk var blevet nægtet indrejse i Storbritannien, da han har fået afvist sin visumansøgning.

Det samme er sket for tre af hans holdkammerater fra det eritreiske landshold: Natnal Tesfatsion og Amanuel Ghebreighzabhier fra Lidl-Trek samt Merhawi Kudus fra EF Education-EasyPost, skriver GCN.

EF bekræfter over for Ekstra Bladet, at deres rytter Kudus har problemer med sin visum-ansøgning, men kan ikke gå ind i detaljer om sagen på nuværende tidspunkt.

Det vides ifølge GCN ikke, hvorfor de fire ryttere har fået deres visum afvist, men indrejse i Storbritannien er blevet besværliggjort for ikke EU-borgere efter brexit.

Afrikansk diamant

Biniam Girmay brød igennem sidste år, da han vandt brostensklassikeren Gent-Wevelgem samt slog selveste Mathieu van der Poel, da han som den første sorte afrikaner vandt en etape i Giro d'Italia.

I år har dog ikke været en dans på roser for den 23-årige eritreer. Senest lykkedes det ham ikke at vinde en etape i Tour de France trods flere forsøg.

Det skulle han forsøge at revanchere ved weekendens VM, men de drømme ligger nu i ruiner for ham.