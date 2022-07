Stjerne påkørt: Flugtbilist løsladt

Den firedobbelte etapevinder i Tour de France Alejandro Valverde er blevet udskrevet fra hospitalet, efter han blev påkørt af en bil, der sidenhen flygtede fra stedet.

Bilisten meldte dog sig selv et par dage efter og er nu foreløbigt blevet løsladt, eftersom vagtdommeren ikke så det nødvendigt at varetægtsfængsle ham.

Det skriver CyclingWeekly.

Ifølge lokale medier vidnede manden mandag morgen for lederen af retten i den spanske by Murcia, men blev ikke efterfølgende varetægtsfængslet.

'Ifølge vagtdommeren er der ikke noget, der lægger til grund for en varetægtsfængsling, selv om der er indikationer på en forbrydelse mod trafiksikkerheden, skader og flugt fra ulykkesstedet,' skriver et lokalt spansk medie ifølge CyclingWeekly.

Den 69-årige mand kan dog se frem til at skulle vidne i en forestående retssag, og hans køretøj og kørekort er blevet inddraget.

Heldigvis slap Alejandro Valverde med mindre skader fra ulykken, og han er siden blevet udskrevet fra hospitalet.

Den 42-årige Movistar-rytter var ude at cykle med to venner i Murcia, da en bil i høj fart susede forbi dem uden hensyn til afstand og sikkerhed, hvilket de tydeligt brokkede sig over.

Bilisten bakkede derfor tilbage, ramte de tre cyklister og flygtede derefter fra stedet. Valverde og de to venner blev kørt på hospitalet, men ingen med alvorlige skader.

Alejandro Valverde lægger cykelskoene på hylden ved udgangen af 2022, og derfor krydser han fingre for, at han kan være med i sæsonens Vuelta a España.

