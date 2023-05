Stjerne reagerer på falske rygter

Den belgiske cykelkomet Remco Evenepoel måtte iklædt den lyserøde førertrøje udgå af årets Giro d'Italia efter 9. etape grundet coronasmitte.

Han havde netop vundet sin anden etapesejr - endnu en enkeltstart - da en coronatest afslørede smitte.

Hans præstation på enkeltstarten tydede ingenlunde på, at han følte sig syg, og det førte til en masse spekulationer og skriverier om, at der måske var en anden sandhed bag hans exit.

Blandt andet skrev italienske medier, at det reelt var for at dække over mental svaghed. I et opslag på Instagram skriver den 23-årige belgier, at skriverierne har gjort ondt.

- Sportslige op- og nedture er en del af jobbet. Til gengæld har jeg svært ved at acceptere de falske og negative kommentarer, jeg har modtaget, efter at jeg måtte udgå, skriver Evenepoel i et opslag på Instagram.

- Jeg er ikke den type, der gemmer mig eller er bange for at tabe. De sidste dage har været hårde på grund af de kommentarer. Men jeg vil tage de øjeblikke med mig ud på cyklen under forberedelsen til mine næste sæsonmål.

- Jeg vil gerne huske folk på, at jeg ikke er en robot, men et normalt menneske, ægtemand, søn og holdkammerat med følelser.

Han vandt sidste år Vuelta a España. Det var blot den anden grand tour, han stillede op i efter at være udgået af Giroen i 2021.

Han vandt for en måned siden monumentet Liège-Bastogne-Liège efter en suveræn præstation og blev tidligere i år samlet nummer to i Volta a Catalunya. Derudover er han regerende verdensmester i linjeløb.