Stjerne sigtet i stor sag: Risikerer ti års fængsel

Den storstilede doping-operation 'Operation Aderlass' resulterede onsdag i, at den østrigske cykelrytter Georg Preidler blev sigtet for bedrageri med en strafferamme op til fem års fængsel.

Nogenlunde samme sigtelse blev mandag rejst mod cykelrytteren Stefan Denifl og langrendsløberen Max Hauke.

Værst står det til for Stefan Denifl, der er anklaget for at have benyttet sig af bloddoping og væksthormoner fra 2014 til 2018, hvor han forud for 'Operation Aderlass' pludseligt valgte at indstille sin karriere.

At der er tale om bedrageri skyldes, at doping er ulovligt i Østrig, og anklagemyndigheden i Innsbruck vurderer, at Denifl i det tidsrum har 'bedraget sponsorer og arbejdsgivere for 500.000 euro, hvilket beløber sig til 3,75 millioner danske kroner.

Det betyder også, at der i forhold til Preidler er tale om en skærpet sigtelse med en strafferamme op til ti års fængsel.

I tilfældet Max Hauke er anklagerne en anelse mildere.

For selv om han blev tilbageholdt efter en storstilet razzia under langrends-VM i Innsbruck i februar, hvor han blev taget på fersk gerning med nålen i armen, så er han 'blot' anklaget for at have forbrudt sig mod antidopingreglerne siden sæsonen 2015/16 og 'svindlet' for et beløb, der er ti gange mindre end Denifl.

Derfor er strafferammen for ham fem års fængsel.

Begge udøvere er desuden blevet tildelt sportslige karantæner på fire år.

De to er del af en større dopingring, hvor den lyske læge Mark Schmidt har været hovedmanden. På hans klinik i Erfurt er der beslaglagt 40 poser med blod, der er udtaget med henblik på bloddoping.

Anklagemyndigheden i München mener, at 21 atleter fra otte forskellige nationer og fem forskellige idrætsgrene har været kunder hos Schmidt.

Se også: Cykelstjerne risikerer fem års fængsel i stor skandale

Se også: Indrømmer bloddoping!

Se også: Tidligere toprytter erkender doping: Fyret øjeblikkeligt