Stjerne skifter hold: Skal hjælpe Evenepoel

Remco Evenepoel får en ægte luksushjælper til næste sæson.

Soudal Quick-Step melder nemlig onsdag ud, at holdet henter Mikel Landa i Team Bahrain Victorious.

På holdets annonceringsvideo ses to mekanikere, hvor den ene siger, at Landa ville være 'en god sidste mand i bjergene til Remco'.

Dermed er der lagt op til, at Landa, som ellers har en rolle som klassementrytter bag sig på henholdsvis Movistar, Ineos og Bahrain, skal være hjælperytter for Evenepoel.

Den nykårede verdensmester i enkeltstart - og tidligere verdensmester i linjeløb - kan ikke klage over kvaliteten på sin nye hjælper. Foto: Maja Smiejkowska/Ritzau Scanpix

Engageret i at hjælpe Evenepoel

Og hovedpersonen selv bekræfter også, at det er lige præcis dét, han skal.

- Jeg er glad og motiveret for udfordringen med at støtte Remco i sine mål. Jeg kommer med masser af erfaring, specielt i Grand Tours, hvor jeg har kæmpet for podiet og hjulpet andre vinde flere gange før.

Landa har selv stået på podiet i Grand Tour-løbet Giro d'Italia to gange, mens han også har hjulpet Chris Froome til samlet sejr i Tour de France.

Så han ved, hvad der skal til. Også med yngre ryttere som Remco Evenepoel.

- Jeg har altid følt mig godt tilpas ved at støtte yngre ryttere, og jeg ved, jeg vil passe ind her.

- Jeg vil give mig alt, og jeg er sikker på, at jeg kan hjælpe Remco meget, og når jeg får muligheden, føler jeg mig sikker på, at jeg kan køre efter et godt resultat selv.

Ud over to podieplaceringer i Giro d'Italia står Landa også noteret for fire Grand Tour-etapesejre samt en bjergtrøje i Giroen.